Он написал музыку к бессмертному балету и не дождавшись премьеры отправился воевать. В письме жене признавался: «Как бы мне хотелось увидеть его на сцене. Хотя бы одним глазком… Музыка его всегда во мне и всегда со мной».

Но пока не до премьеры. Автор музыки к первому татарскому балету «Шурале» Фарид Яруллин – в самом пекле войны. Лейтенант, командир стрелкового взвода. Гиблая должность: провоевал неделю и остался цел – считай, в рубашке родился. Яруллину везет: попал под Сталинград – уцелел. Потом Курская дуга, тоже страшная мясорубка, — снова жив. После Курской битвы пишет жене, Галине, восторженное письмо: «Прочь к чертям иллюзии о музе! Настоящая музыка была здесь, когда шестнадцатиголосая контрапункция «Катюши» в ансамбле с «Лука-Лукичом» и «Марфушей» в общей симфонии рева воздушных и наземных богатырей подняли вверх тормашками всех головорезов Гитлера. Такую симфонию я еще не встречал ни в одной музыкальной литературе мира!..». Письмо датировано 31 июля 1943 года.

Два с половиной месяца спустя взвод Фарида Яруллина наступает уже на Западном фронте – вдоль шоссе Москва-Минск, освобождает Белоруссию. Семья будет ждать письма, но придет извещение: «Пропал без вести…».

Премьера балета «Шурале» состоится в Казани в марте 1945 года. Потом балет поставят Санкт-Петербурге, Москве, яруллинская музыка будет звучать в европейских столицах. В 1958-ом за музыку к балету «Шурале» Фарид Яруллин будет удостоен Тукаевской премии, посмертно. А родные все эти годы будут пытаться выяснить его судьбу. И получать из официальных ведомств стандартные отписки: «Пропал без вести…».

Правду узнают через сорок лет после Победы. В середине восьмидесятых в Казань придет письмо от белорусских поисковиков: разыскивают родственников Фарида Яруллина. Его имя — на скромном обелиске над братским воинским захоронением близ деревни Новая Тухиня Витебской области. Дата гибели – 17 октября 1943 года.

В 2004-м в Казани состоится концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Фарида Яруллина. Здесь впервые будет исполнена ария главного героя из оперы Фарида Яруллина «Зульхабира». Он не успел ее завершить, сохранились лишь отдельные наброски. Арию дописал, бережно сохранив стиль Фарида, его младший брат, тоже композитор, Мирсаид Яруллин.

Сколько замыслов ушло в вечность вместе с командиром взвода Фаридом Ярулиным, нам узнать не дано. В 1943-м автору балета «Шурале» было 29 лет.

Досье: Фарид Загидуллович Яруллин родился 1 января 1914 г. в семье музыканта-самоучки Загидуллы Яруллина. Первоначальное музыкальное образование получил в Казанском музыкальном техникуме. В 1939 г. окончил Московскую консерваторию. Писал музыку в разных жанрах — симфоническом, камерном (виолончельная соната, пьеса для скрипки, романсы на стихи А. С. Пушкина), песенном.

Особое значение в его творческом развитии имели обработки татарских и башкирских народных песен. В 1939 г. композитор начал работу над балетом «Шурале» (по мотивам татарских народных сказок и поэме Г. Тукая). Законченный в 1941 г., он стал первым татарским национальным балетом.

Командир стрелкового взвода Фарид Яруллин погиб в октябре 1943 года. Похоронен в братской могиле на 468 км автомагистрали Москва — Минск (Белоруссия, Витебская область, Дубровенский район).

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