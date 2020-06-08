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Продлено время приема заявок на конкурс «Обаятельный Шурале»-«Сөйкемле Шүрәле»

Продлено время приема заявок на конкурс «Обаятельный Шурале»-«Сөйкемле Шүрәле»

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 08.06.2020 0 2

ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» совместно с Межрегиональной общественной организацией «Всемирный конгресс татар», Общественной организацией татарских женщин Республики Татарстан «Ак калфак» традиционно 1 июня в день защиты детей проводили заключительное мероприятие конкурса творческих проектов «Обаятельный Шурале»-«Сөйкемле Шүрәле», целью которого является популяризация творческого наследия выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая, выявление творческих возможностей детей и молодежи по сохранению и развитию народных традиций в современном декоративно-прикладном искусстве.

В связи со сложившийся санитарно-эпидемиологической обстановкой было принято решение продлить время приема заявок на первый этап конкурса до 31 июля 2020 года, а подведение итогов перенести на осень 2020 года.

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