Продлено время приема заявок на конкурс «Обаятельный Шурале»-«Сөйкемле Шүрәле»

ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» совместно с Межрегиональной общественной организацией «Всемирный конгресс татар», Общественной организацией татарских женщин Республики Татарстан «Ак калфак» традиционно 1 июня в день защиты детей проводили заключительное мероприятие конкурса творческих проектов «Обаятельный Шурале»-«Сөйкемле Шүрәле», целью которого является популяризация творческого наследия выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая, выявление творческих возможностей детей и молодежи по сохранению и развитию народных традиций в современном декоративно-прикладном искусстве.

В связи со сложившийся санитарно-эпидемиологической обстановкой было принято решение продлить время приема заявок на первый этап конкурса до 31 июля 2020 года, а подведение итогов перенести на осень 2020 года.