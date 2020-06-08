«Продолжаем дело Фикрята Табеева в Москве»

Прошло пять лет со дня смерти государственного деятеля Фикрята Табеева.

1960-1970 годах знаменитый Фикрят Ахмеджанович Табеев, будучи первым секретарем Татарского обкома КПСС, сделал многое для развития Татарской АССР. При нем были построены КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», КАПО, «Казаньоргсинтез», новое здание Татарского академического драмтеатра им. Камала, гостиница «Татарстан». Современники признают, что каждый его шаг по развитию республики был досконально просчитан, поэтому Фикряту Ахмеджановичу удавалось реализовывать проекты, определившие судьбу республики на десятилетия вперед. Но не все знают, что уже в постсоветскую эпоху в его биографии была еще одна блестящая страница, связанная со сплочением татар Москвы, среди которых оказалось немало представительных личностей, деятелей искусства, врачей, предпринимателей. Фикрят Ахмеджанович фактически стал инициатором создания клуба, который стал единым домом для татар и выходцев из Татарстана, способствующим скреплению поколений, единению, братству. Этот выдающийся человек был главным наставником для нынешнего лидера «Штаба татар» Москвы Рустэма Ямалеева.

Без сомнения, сегодня он бы порадовался за своего преемника, ведь фактически выполняются два завета Фикрята Ахмеджановича — это продвижение татарстанских кадров и сохранение татарской культуры в Москве. «Штаб татар» возник как молодежное крыло клуба Фикрята Табеева «Деловые люди — ДЛ-16». Сегодня обе структуры принимают активное участие в формировании татарской политики в Москве.

Заслуги Рустэма Фаизовича неоднократно отмечались благодарственными письмами и наградами от президента Татарстана, от полномочного представительства Республики Татарстан в Москве, от других структур. Возглавляемый им «Штаб» растет количественно, привлекая в свои ряды новых участников, в том числе студентов разных вузов.

Даже если перечислить все мероприятия, которые состоялись только в первой половине нынешнего года, уже понадобится немало времени, потому что «Штаб» проводит вечера памяти выдающихся соотечественников, активно поддерживает спортивные и творческие акции, национальные праздники, особое внимание уделяет религиозным вопросам, выпускает книги и снимает фильмы. А еще «Штаб» — это множество круглых столов с журналистами, блогерами, писателями, политологами, активистами татарских автономий и студенческих землячеств высших учебных заведений Москвы и Татарстана, фактически со всеми, кто неравнодушен к вопросам сохранения нации.

— Душа болит, когда понимаешь, что наступил переломный момент — либо мы сплотимся и спасем свою нацию, либо потеряем себя как народ, — говорит Рустэм Фаизович, — надо мобилизоваться, далеко не случайно «Штаб татар» ведет большую работу с первокурсниками и в целом со студентами. Одна из основных целей клуба заключается в том, чтобы татары гордились своими корнями и могли бы на самом высоком уровне успешно решать национальные вопросы. Вокруг нас стали объединяться патриоты своей нации, клуб растет, и, самое главное, приходят активные люди со своими идеями, предложениями, проектами.

Это очень важно, сейчас особенно, в преддверии переписи населения страны, которая дает возможность многим реально ощутить свою принадлежность к татарскому народу. Молодые люди должны осознавать, хранителями какого богатого культурного наследия они являются. В истории нашего народа много достойных страниц, достижений, о которых надо знать и помнить. Причем кряшены, мишары — это тоже татары, и не надо пытаться их делить по надуманным причинам. Надо гордиться нашими общими успехами и вместе переживать неудачи. Вот, к примеру, представители «Штаба» не пропускают в Москве спортивные матчи с участием татарстанских команд — «Рубина», «Ак Барса», «Нефтехимика». И проигрыш наших любимых клубов в текущем сезоне, я считаю, результат того, что на трибунах в других городах было мало зрительской поддержки. Преданные фанаты должны всегда, при любых обстоятельствах, болеть за своих кумиров.

Активисты организации убеждены: в борьбе против равнодушия и за сохранение татарской идентичности каждый из нас должен начинать с себя, вносить свою лепту в общее дело. Важно достучаться до каждого татарина, пробудить его самосознание. И тогда за будущее можно быть спокойными.

Штаб татар