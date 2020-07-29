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Продолжается прием заявок на детскую литературную премию «Глаголица»

Продолжается прием заявок на детскую литературную премию «Глаголица»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Общество, Главные новости, 29.07.2020 0 2

Прием работ на соискание детской литературной премии «Глаголица» проводится до 15 сентября текущего года. В конкурсе могут принять участие ребята в возрасте от 10 до 17 лет из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Участникам конкурса необходимо оформить заявку на официальном сайте премии «Глаголица». Участие бесплатное, организационные взносы отсутствуют.

Соискатели премии могут представить на конкурс произведения в прозе, поэзии, эссеистике, а также художественные переводы, ранее нигде не публиковавшиеся.

  • Конкурс «Независимая литературная премия „Глаголица“» проводится с 2014 года. Цель — поощрить юных авторов, пишущих на русском и татарском языках.

tatar-inform.ru

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