Продолжается прием заявок на Международный конкурс «Золотое хасите»

Международный конкурс «Золотое хасите» проводится с целью содействия укреплению традиций национального костюма как механизма сохранения национального наследия, поиска форм и методов продвижения лучших образцов национального костюма в индустрию массового производства, а также выявления талантливых технологов, модельеров, дизайнеров.

К участию приглашаются: творческие коллективы, мастерские, центры, дома ремесел и театры мод, семейные коллективы, индивидуальные мастера, художники-модельеры, фотохудожники, коллекционеры, учащиеся и педагоги творческих специализаций средних и высших учебных заведений. Возраст участников не ограничен.

Эскизы костюмов будут оцениваться по следующим номинациям:

реконструированный исторический национальный костюм;

сценический национальный костюм;

современный авторский костюм «Стиль Casual»;

национальная детская одежда;

головные уборы и аксессуары (мужские и женские);

кукла в национальном костюме.

Последний срок приема заявок – 20 февраля.

Победители получат денежные сертификаты на пошив коллекции.

Учредитель: Министерство культуры РТ

Организатор: ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры»

Электронный адрес для приема работ: gctf2003@list.ru

Телефон для справок: 8 (843) 264-74-70

mincult.tatarstan.ru