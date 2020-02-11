Продолжается прием заявок на Международный конкурс «Золотое хасите»

Международный конкурс «Золотое хасите» проводится с целью содействия укреплению традиций национального костюма как механизма сохранения национального наследия, поиска форм и методов продвижения лучших образцов национального костюма в индустрию массового производства, а также выявления талантливых технологов, модельеров, дизайнеров.
К участию приглашаются: творческие коллективы, мастерские, центры, дома ремесел и театры мод, семейные коллективы, индивидуальные мастера, художники-модельеры, фотохудожники, коллекционеры, учащиеся и педагоги творческих специализаций средних и высших учебных заведений. Возраст участников не ограничен.
Эскизы костюмов будут оцениваться по следующим номинациям:
- реконструированный исторический национальный костюм;
- сценический национальный костюм;
- современный авторский костюм «Стиль Casual»;
- национальная детская одежда;
- головные уборы и аксессуары (мужские и женские);
- кукла в национальном костюме.
Последний срок приема заявок – 20 февраля.
Победители получат денежные сертификаты на пошив коллекции.
- Учредитель: Министерство культуры РТ
- Организатор: ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры»
Электронный адрес для приема работ: gctf2003@list.ru
Телефон для справок: 8 (843) 264-74-70