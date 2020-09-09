Продолжается прием заявок на Всероссийский творческий онлайн-конкурс, посвященный творчеству Абдуллы Алиша

Продолжается прием заявок на Всероссийский творческий онлайн-конкурс, посвященный творчеству великого татарского поэта Абдуллы Алиша среди обучающихся образовательных организаций субъектов Российской Федерации.

Целью Конкурса является вовлечение широкого круга детей в творческое движение, выявления одаренных, талантливых детей, приобщение обучающихся к творческому наследию великого татарского поэта Абдуллы Алиша.

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Республики Татарстан, Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Для обучающихся 1-4 классов предлагается конкурс рисунков по мотивам сказок Абдуллы Алиша.

Из Свердловской области на данном конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования МО Красноуфимский округ, Артинского ГО и Нижнесергинского муниципального района.

tatur.tatarstan.ru