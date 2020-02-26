Продолжается рабочая поездка Василя Шайхразиева в Оренбургскую область

Сегодня заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев совершает рабочий визит в село Татарская Каргала Оренбургской области. Здесь он встретится с главой Татаро — Каргалинского сельского совета Талгатом Хасановым.

Планируется посещение Старейшей мечети деревни — мечеть Кушманаралы. Также в повестке дня председателя Национального Совета знакомство с молодым поколением села. Василь Шайхразиев посетит Татаро-Каргалинский детский сад и школу. Напомним, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев 24-26 февраля проводит встречи в Оренбургской области.

Для справки: Татарская Каргала (ранее Каргалинская слобода, Сеитовская слобода, Сеитов посад) — село в Сакмарском районе Оренбургской области Российской Федерации. Основано в 1744 году как торговая слобода в 18 верстах от Оренбурга на реке Средняя Каргалка, группой татар во главе с Сеитом (Сагитом) Хаялином, выходцами из Казанского уезда.