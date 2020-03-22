Продюсер фильма «Зулейха»: Без партнерства с РТ мы бы не сделали такой проект

Продюсер многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» – генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский выразил отдельную благодарность Татарстану за финансовую помощь при создании картины. Он заявил об этом на пресс-конференции, посвященной премьерному показу сериала.
«Наш бюджет превышает бюджет традиционного сериала. Отдельная благодарность Республике Татарстан, для которой этот проект – особенный, национальный бестселлер. С их стороны нам была оказана существенная финансовая помощь, и за это им отдельное спасибо. Без их партнерства такой масштабный проект сделать нереалистично было бы», – подчеркнул он.
Многосерийный фильм телеканала «Россия 1» по роману Гузель Яхиной рассказывает о жизни раскулаченной татарской крестьянки Зулейхи.
Помимо Златопольского в пресс-конференции приняли участие и другие связанные с созданием сериала деятели культуры – сама Гузель Яхина, сыгравшая главную роль Чулпан Хаматова, режиссер Егор Анашкин и другие.