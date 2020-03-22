Продюсер фильма «Зулейха»: Без партнерства с РТ мы бы не сделали такой проект

«Наш бюджет превышает бюджет традиционного сериала. Отдельная благодарность Республике Татарстан, для которой этот проект – особенный, национальный бестселлер. С их стороны нам была оказана существенная финансовая помощь, и за это им отдельное спасибо. Без их партнерства такой масштабный проект сделать нереалистично было бы», – подчеркнул он.