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Проект «Кинопятница» теперь и в Казани

Проект «Кинопятница» теперь и в Казани

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.11.2020 0 1

Завтра, 27 ноября, в мечети «Аль-Марджани» стартует проект «Кинопятница», в рамках которого состоится просмотр фильма «Шихаб хазрат».

«Шихаб хазрат» — фильм Салавата Юзеева, посвященный̈ выдающемуся татарскому богослову Шигабутдину Марджани. Картина вызвала резонанс и подняла немало вопросов. Насколько продвинулась вперед общественно-политическая мысль, насколько актуален философ и ученый Марджани сегодня? Узнаем и обсудим вместе 27 ноября.

Организаторы показа: Автономия татар Москвы @avtonomiya.tatar, мечеть «Аль-Марджани».

📍КАЗАНЬ, ул. Каюма Насыри, 17
Сбор гостей:
⏰19:00
Начало показа:
⏰19:30
БЕСПЛАТНО

Количество мест ограничено.

Обязательно соблюдение правил поведения в мечети, масочного режима и социальной дистанции.

Необходима предварительная регистрация в профиле казанской группы проекта @cinema_in_kazan или по ссылке.

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