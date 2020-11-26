Проект «Кинопятница» теперь и в Казани

Завтра, 27 ноября, в мечети «Аль-Марджани» стартует проект «Кинопятница», в рамках которого состоится просмотр фильма «Шихаб хазрат».

«Шихаб хазрат» — фильм Салавата Юзеева, посвященный̈ выдающемуся татарскому богослову Шигабутдину Марджани. Картина вызвала резонанс и подняла немало вопросов. Насколько продвинулась вперед общественно-политическая мысль, насколько актуален философ и ученый Марджани сегодня? Узнаем и обсудим вместе 27 ноября.

Организаторы показа: Автономия татар Москвы @avtonomiya.tatar, мечеть «Аль-Марджани».

📍КАЗАНЬ, ул. Каюма Насыри, 17

Сбор гостей:

⏰19:00

Начало показа:

⏰19:30

БЕСПЛАТНО

Количество мест ограничено.

Обязательно соблюдение правил поведения в мечети, масочного режима и социальной дистанции.

Необходима предварительная регистрация в профиле казанской группы проекта @cinema_in_kazan или по ссылке.