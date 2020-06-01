Профильный лагерь для татарских детей из регионов при минмолодежи РТ пройдет в режиме онлайн

Профильная смена лагеря «Милләтебез хәзинәләре» («Сокровища нации») молодежного центра «Идель», которая ежегодно собирала в Татарстане татарских детей из других регионов страны, в этом году пройдет в режиме онлайн.

В рамках 7-дневной онлайн-смены для детей предусмотрены занятия по татарскому языку на платформе «Ана теле», мастер-классы по истории татарского народа, вокалу, блогингу, кулинарии, актерскому мастерству и прикладному искусству. Участие в лагере могут принять дети из регионов Российской Федерации в возрасте от 10 лет, отмечают организаторы.

Молодежный центр «Идель» ведет непрерывную работу с татарской молодежью, проживающей за пределами Татарстана, начиная с 1999 года. Он имеет 20-летний опыт организации и проведения мероприятий для татарской молодежи в разных форматах: школы лидерства, культурно-развлекательные мероприятия, конкурсы и фестивали. На сегодняшний день в течение года центр реализует несколько проектов: Дни татарской молодежи, детская профильная смена «Милләтебез хәзинәләре», конкурс молодых писателей «Иделем акчарлагы» — «Волжская чайка», школа лидера татарской молодежи, татарская детская школа лидера, республиканский конкурс «Дулкыннар», всероссийский конкурс рисунков «Тарих эзләреннән» — «По следам истории», международный фестиваль тюркской молодежи, школа блогинга Zaman. «Идель» осуществляет свою работу при государственной поддержке министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

business-gazeta.ru