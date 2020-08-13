Программа мероприятий Дней культуры Республики Татарстан в Москве

С 12 по 18 августа 2020 года в Москве пройдут традиционные Дни культуры Республики Татарстан. В этом году мероприятия посвящены 100-летию образования Татарской АССР и 75-летию Великой Победы.

Программа мероприятий:

Дни культуры откроются показом постановок Татарского государственного академического театра им. Г.Камала.

С 12 по 13 августа в Татарском культурном центре Москвы пройдут показы спектаклей в формате онлайн — «Бию пәрие» («Очарованный танцем») и «Ак калфагым төшердем кулдан» («Мой белый калфак»).

14 АВГУСТА

В 11.00 на Федеральном военном мемориальном кладбище состоится церемония открытия надмогильного памятника генералу армии, ветерану ВОВ Махмуту Ахметовичу Гарееву.

Махмут Ахметович скончался в декабре 2019 года на 97-м году жизни.

В церемонии примут участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Р.К. Ахметшин, члены Клуба офицеров при представительстве.

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В 14:00 на Донском кладбище состоится церемония передачи капсулы с землей с места захоронения Героя Советского Союза, генерал-полковника Гордова Василия Николаевича представителям Мензелинского района.

24 августа исполняется 70 лет со дня его смерти. Капсула с землей будет передана на родину Василия Николаевича, в деревню Матвеевка Мензелинского района Республики Татарстан.

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В 17:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику великому деятелю татарской культуры – поэту Габдулле Тукаю.

Участвуют заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Р.К. Ахметшин, писатели Республики Татарстан, общественность Москвы.

Адрес: сквер по улице Новокузнецкая, д.13/15 – 17/19.

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В 18.00 в Татарском культурном центре Москвы состоится торжественная нашивка герба Москвы на флаг 100-летия ТАССР.

Участвуют заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Р.К. Ахметшин, писатели Республики Татарстан, общественность Москвы.

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В 18:30 в Татарском культурном центре Москвы пройдет творческий вечер поэтов Республики Татарстан.

Примут участие: председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов, народные поэты Республики Татарстан Равиль Файзуллин и Марсель Галиев, заслуженный деятель искусств РТ Рамис Аймет, лауреат премии им. С.Сулеймановой Шамсия Зигангирова.

Участвуют заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Р.К. Ахметшин, общественность Москвы.

Адрес: Малый Татарский пер., дом 8.

16 АВГУСТА

Финал московского регионального тура Международного конкурса «Татар кызы—2020».

В нем примут участие 8 девушек. Победительницами станут две конкурсантки (Москва и Московская область). Они представят регион на Международном конкурсе «Татар кызы—2020».

Начало в 16.00

Адрес: Малый Татарский пер., дом 8,Татарский культурный центр Москвы.

18 АВГУСТА

В 12.00 на Химкинском кладбище состоится открытие памятника советским разведчикам Исхаку Ахмерову и его супруге Хелен Лоури.

Исхак Абдулович Ахмеров (1901-1976) возглавлял нелегальную резидентуру в США в годы Великой Отечественной войны.

Работая на самых сложных участках по линии нелегальной разведки, он лично завербовал ряд агентов в американском госдепартаменте, в министерстве финансов, спецслужбах, от которых поступала ценнейшая информация.

Участвует Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

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В 14.00 в Александровском саду пройдет церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата памятнику маршалу Г.К.Жукову.

Мероприятие пройдет в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы.

Участвует Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

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В 15.00 в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу состоится открытие выставки «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского».

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан привезет 48 лучших произведений художников Серебряного века и русского авангарда.

Участвует Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

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Главным событием станет 18 августа в 18.00 гала-концерт мастеров искусств Республики Татарстан в Московском международном Доме музыки (Светлановский зал).

Участвуют Мэр Москвы С.С. Собянин и Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

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Организаторы Дней культуры Татарстана в Москве: Правительство Республики Татарстан, Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации, Министерство культуры Республики Татарстан.

Аккредитация СМИ: +7-916-315-45-75, adinaz@mail.ru – Дина Аляутдинова, пресс-секретарь Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ.

tatmsk.tatarstan.ru