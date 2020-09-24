Прошел очередной пленум Духовного управления мусульман РФ

23 сентября в Московской Соборной мечети под председательством главы мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина прошло заседание пленума Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Российской Федерации».

В работе заседания пленума приняли участие члены президиума, председатели централизованных религиозных организаций мусульман, входящих в структуру ДУМ РФ, руководители высших и средних духовных образовательных организаций и частных образовательных учреждений, созданных ДУМ РФ – всего более 40 человек.

С речью в адрес участников пленума обратился председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин, в котором поздравил с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Значимость Великой Победы, по его словам, невозможно переоценить в истории нашей страны и истории всего человечества. «Мы вновь возносим молитвы за советских граждан, павших, защищая Родину, проливавших кровь ради нашей свободы. Мы с трепетом произносим слова благодарности ветеранам, которые живут сегодня среди нас и молим Всевышнего Аллаха о мире, безопасности, безоблачном будущем для нас и для поколений, идущих нам на смену в нашей великой и прекрасной стране», — подчеркнул он.

Кроме того, глава мусульман России поздравил с пятилетием со дня открытия обновленного и расширенного комплекса Московской Соборной мечети. «Открытие нашей мечети, в строительстве которой проявил свою волю глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, придало импульс к развитию многих концептуальных проектов и начинаний, вдохновило всю умму на созидание», — заявил он.

Напомним, формирование пленума ДУМ РФ состоялось на VII Отчетно-выборном съезде ДУМ РФ 23 сентября 2019 г.

Срок полномочий пленума составляет 5 лет.

dumrf.ru