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Прошел ты славный путь, наш театр!

Прошел ты славный путь, наш театр!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.11.2020 0 8

6 ноября – день рождения Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина – 87-летие!

В 16:30 в фойе театра состоялось мероприятие под названием “Прошел ты славный путь, наш театр!”. Артисты и оркестр под управлением Ильяса Камала представили зрителям праздничный вечер о прошлом и о сегодняшнем дне театра.

Организатор мероприятия — Заслуженный работник культуры Татарстана Розалия Чабатова.
В 17:00 зрителям был представлен легендарный спектакль Карима Тинчурина “Угасшие звезды”.
Во время антракта прошла интересная викторина под названием “Нам 87!”.
Преданному зрителю, Алсу Сайфутдиновой, вручили подарочный сертификат.

 

 

tinchurinteatr.ru

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