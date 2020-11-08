Прошел ты славный путь, наш театр!

6 ноября – день рождения Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина – 87-летие!

В 16:30 в фойе театра состоялось мероприятие под названием “Прошел ты славный путь, наш театр!”. Артисты и оркестр под управлением Ильяса Камала представили зрителям праздничный вечер о прошлом и о сегодняшнем дне театра.

Организатор мероприятия — Заслуженный работник культуры Татарстана Розалия Чабатова.

В 17:00 зрителям был представлен легендарный спектакль Карима Тинчурина “Угасшие звезды”.

Во время антракта прошла интересная викторина под названием “Нам 87!”.

Преданному зрителю, Алсу Сайфутдиновой, вручили подарочный сертификат.

tinchurinteatr.ru