Проведем каникулы с пользой: ДУМ РТ проводит дистанционный детский конкурс «Моя проповедь»

В связи с введением на территории Татарстана особого санитарно-эпидемиологического режима, Духовное управление мусульман РТ многие мероприятия перевело в режим онлайн. Чтобы мусульмане смогли с пользой провести время карантина, ДУМ РТ проведет онлайн-мероприятия не только для взрослых, но и для детей.

Так, Бугульминский мухтасибат приглашает детей от 6 до 15 лет к участию в дистанционном детском конкурсе «Моя проповедь» («Минем вәгазем»).

С 23 марта по 15 апреля участникам необходимо прислать видеозапись с чтением проповеди на татарском или русском языке в собственном исполнении на электронную почту bugulma-muhtasibat@mail.ru , а также на мессенджер WhatsApp по номеру +7 (939) 736-14-61 ; +7 (919) 627-59-66.

Длительность вагаза не должна превышать 4-х минут. Тематика проповеди выбирается индивидуально, а в качестве примера организаторы обозначили следующие темы: «Почитание родителей», «Достоинства Рамадана», «Достоинства намаза», Довольство в Исламе», «Уважение к старшим», «Польза и вред компьютера» и пр.

Конкурсантов разделят на группы в зависимости от пола и возраста. Так, мальчиков и девочек будут оценивать отдельно в двух возрастных группах: младшая (6-9 лет) и старшая (10-15 лет).

Компетентное жюри будет оценивать исполнительское мастерство участника, эмоциональную передачу содержания, а также четкость дикции, ясность звучания и чистоту интонации.

dumrt.ru