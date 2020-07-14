Проводится сбор пожертвований на строительство Тюменской областной Соборной мечети

История России зиждется на дружбе и братстве её народов. Многие века мечети и православные храмы, синагоги и костелы соседствовали друг с другом. В единстве народов слава и сила нашей Родины.

Для объединения всех верующих мусульман региона воздвигается главная мечеть Тюменской области.

Обширный храмовый комплекс, спроектированный в монументальном восточном стиле, расположится на территории «Рабочего посёлка» (в конце улицы Республики) и станет самой большой мечетью в Тюменской области. Новый «Дом Аллаха» будет символизировать духовность мусульман Сибири, ревностно хранящих заветы предков.

В здании мечети будут располагаться молельные залы для мужчин и женщин, конференц – зал и учебные аудитории Исламского просветительского Центра ДУМ ТО.

Инициатором строительства выступает Духовное управление мусульман Тюменской области. Реквизиты:

Организация: Местная мусульманская религиозная организация «Тюменская областная соборная мечеть»

ИНН: 7203439653 КПП: 720301001

ОГРН: 1187232000603

Счет: 40703810767100000978

БИК: 047102651

Наименование банка: Западно – Сибирский банк ПАО Сбербанк

Кор. счет № 30101810800000000651

Возможно внесение денежных средств на указанный счет через бухгалтерию Духовного управления мусульман Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Сакко 5/1, тел.: 8 (3452) 63-15-53, 8 (3452) 63-15-54.

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