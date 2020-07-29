Прямая трансляция Курбан-байрама из Галиевской мечети г.Казани пройдет на телеканалах «Хузур ТВ», ТНВ и сайте ДУМ РТ

31 июля 2020 года мусульмане всего мира встретят один из главных праздников – Курбан-байрам (или Ид аль-адха). Чтобы все верующие смогли ощутить атмосферу праздника и молитвенной радости, из Галиевской мечети города Казани будет организована прямая трансляция Курбан-байрама. Праздничную проповедь главы мусульман Татарстана, муфтия Камиля хазрата Самигуллина и гает-намаз единоверцев можно будет наблюдать в режиме реального времени на телеканалах «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета» и «Хузур ТВ», официальном сайте ДУМ РТ dumrt.ru и YouTube-канале «Хузур ТВ».

Присоединиться к основным торжествам по случаю гаета в Татарстане, которые пройдут в Галиевской мечети, можно 31 июля с 3.30 часов утра. В это время начнется рецитация Куръана. Затем в 3.45 муфтий Камиль хазрат Самигуллин по традиции обратится к умме с гает-вагазом. Увидеть коллективный гает-намаз столичных верующих вслед за духовным лидером можно будет в 4.15 часов утра.

Повтор трансляции на телеканале «ТНВ Татарстан» состоится 31 июля в 15.05 часов, на телеканале «ТНВ Планета» — в 12.20.

dumrt.ru