Прямые эфиры Автономии татар Москвы объединили молодых активистов из разных стран

Как и многие мероприятия, традиционно объединяющие татарскую молодежь на площадке Татарского культурного центра Москвы, ежегодные молодёжные встречи в этом году прошли онлайн.

В мае активисты Совет молодёжи при Полпредстве Республики Татарстан и Автономии татар Москвы провели серию прямых эфиров в Instagram, где на протяжении трех недель проходили встречи с представителями культуры и искусства, религиозными деятелями и другими спикерами. В общей сложности прямые эфиры в мае посмотрели почти три тысячи человек.

Программа каждой онлайн-встречи включала образовательную, творческую и развлекательную части. Среди гостей эфиров — заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, известные исполнители Эльмира Калимуллина, Саида Мухаметзянова, журналист Тимур Сиразиев и ведущая телеканала ТНВ Динара Хабибуллина, психолог Марат Абдуллин, а также представители духовенства — Мурат Адухов, Ринат Аляутдинов и Ринат Фасхудинов.

Полюбившаяся многим интеллектуальная игра «Чикләвек», собирающая в Татарском культурном центре Москвы знатоков истории, культуры и традиций народов многонациональной России, также прошла в форме онлайн-викторины.