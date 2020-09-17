Прямые эфиры спектаклей театра Камала в любой точке мира!

Дорогие зрители! Мы знаем, как вам полюбились трансляции наших спектаклей в Интернете. Москва, Набережные Челны, Нью-Йорк, Хельсинки, Стамбул – наши онлайн-показы смотрели по всему миру! В новом сезоне мы решили продолжить серию трансляций. И теперь это будут не просто показы, а прямые эфиры спектаклей! Независимо от того, где вы находитесь, вы сможете стать свидетелями игры актеров в данную минуту на сцене театра! Заходите на сайт kamalteatr.ru и в несколько кликов приобретайте доступ к показам, — сообщают представители театра Камала

Рекомендуем купить право показа заранее, так как у каждой трансляции есть временные ограничения. Приобрести просмотр на конкретный спектакль можно только до окончания эфира. Например, купить доступ к показу спектакля «Живы ли Вы!?» (начало в 19.00 23 сентября) можно с сегодняшнего дня и до окончания трансляции – 22.00 23 сентября. У купивших доступ к эфирам есть 24 часа для начала просмотра. У тех, кто начал просмотр, есть 24 часа досмотреть спектакль.

Прямые эфиры будут сопровождаться субтитрами на русском языке. Просмотр будет доступен на персональных компьютерах, мобильных устройствах и телевизорах с технологией Smart TV.

Афиша прямых эфиров состоит из популярных комедий, премьер последних сезонов и классических постановок. Спектаклем – открытием сезона прямых эфиров станет постановка Фарида Бикчантаева «Живы ли Вы!?.» по пьесе Мансура Гилязова. Премьера спектакля состоялась в 2019 году.

Афиша прямых эфиров:

23 сентября «ИСӘНМЕСЕЗ/ЖИВЫ ЛИ ВЫ!?.”

30 сентября “ӘТӘЧ МЕНГӘН ЧИТӘНГӘ”

7 октября “АК КАЛФАГЫМ ТӨШЕРДЕМ КУЛДАН”

28 октября “КӨТӘМ СИНЕ”

1 ноября “МИРКӘЙ БЕЛӘН АЙСЫЛУ”

25 ноября “ҖАНКИСӘККӘЕМ”

ИНСТРУКЦИЯ. Объясняем, как получить доступ к прямым эфирам спектаклей театра Камала

1. Открываем сайт kamalteatr.ru

2. Проходим регистрацию, заполняем информацию о себе, жмем на кнопку «Регистрация». На вашу почту придет письмо для подтверждения имэйла.

3. Открываем раздел «Афиша».

4. После выбора спектакля нажимаем «Купить прямой эфир».

5. Выберите билет и заходите в раздел «Корзина».

6. Нажмите кнопку «Оплатить».

7. Вас перенаправят на страницу оплаты. Заполняйте данные банковской карты и оплачивайте просмотр. После оплаты на вашу электронную почту придет письмо со ссылкой на просмотр трансляции.

8. В указанный день и время начала прямого эфира спектакля вы можете перейти по ссылке или войти в личный кабинет на сайте театра.

kamalteatr.ru