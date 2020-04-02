Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля

В своем телеобращении президент России заявил о необходимости продления нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Президент России Владимир Путин объявил о продлении введенных ранее для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» «нерабочих дней». В своем телеобращении к населению России Путин заявил, что нерабочими будут все дни вплоть до 30 апреля.

«Если обстановка позволит — скорректируем объявленный период нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил президент.

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