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Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля

Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 02.04.2020 0 18

В своем телеобращении президент России заявил о необходимости продления нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Президент России Владимир Путин объявил о продлении введенных ранее для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» «нерабочих дней». В своем телеобращении к населению России Путин заявил, что нерабочими будут все дни вплоть до 30 апреля.

«Если обстановка позволит — скорректируем объявленный период нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил президент.

https://www.rbc.ru

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