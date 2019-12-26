Путин назвал Махмута Гареева настоящим патриотом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны Махмута Гареева. Телеграмма, адресованная детям ветерана — Тимуру Гарееву и Галии Крайновой, опубликована на сайте Кремля.

«Генерал армии Махмут Гареев был достойным представителем прославленного поколения победителей, волевым, энергичным человеком и настоящим патриотом», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Махмут Ахметович «мужественно прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной», а после посвятил себя развитию Вооруженных Сил Российской Федерации, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны.

«Махмут Ахметович с честью исполнял свой служебный долг, являлся примером для коллег и подчиненных и до последнего дня принимал активное участие в значимой общественной деятельности, в ветеранском движении», — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что его знания, опыт и преданность своему делу всегда были востребованы в различных направлениях деятельности Гареева.

25 декабря советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, генерал армии в отставке Махмут Гареев скоропостижно скончался на 97-м году жизни. tatar-inform.ru