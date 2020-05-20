ВИДЕО: Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Президента Татарстана Рустама Минниханова на выборах руководителя республики, которые пройдут в Татарстане в единый день голосования осенью 2020 года.
«Я знаю, что они [полномочия] истекают. Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», — сказал Путин.
Президент России поблагодарил Рустама Минниханова за предыдущие периоды работы в качестве Президента Татарстана и пожелал ему успехов на следующий период полномочий в случае избрания руководителем республики.
Во время встречи Рустам Минниханов поблагодарил Путина за поддержку и доверие. «Я член вашей команды, в случае вашего одобрения я готов дальше работать», — сказал Президент РТ.
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