ВИДЕО: Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый срок

«Я знаю, что они [полномочия] истекают. Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», — сказал Путин.