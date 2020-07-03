Путин подписал указ о поправках в Конституцию — они вступят в силу 4 июля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками. Указ вступает в силу со дня его подписания, а поправки — с 4 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.



«Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“, вступают в силу 4 июля 2020 года», — сказано в документе.

Конституция с поправками будет опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, голосование о внесении поправок в Основной закон состоялось в России с 25 июня по 1 июля. За их принятие выступили 77,92% россиян, против — 21,27% проголосовавших. Явка составила 67,97%.



business-gazeta.ru