Путин пообещал достойно отпраздновать 1100-летия принятия ислама булгарами

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году пройдет достойно. Об этом он сказал на встрече с представителями религиозных объединений, которая прошла в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

В ходе беседы председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин напомнил о приближающемся 1100-летнем юбилее принятия ислама Волжской Булгарией и попросил отпраздновать эту дату на государственном уровне. Кроме того, он предложил к 200-летию Московской исторической мечети в 2023 году реконструировать ее.

«Я пометил эти обе даты, без всякого сомнения, мы отреагируем. Время еще есть, достойно подготовимся», – подчеркнул Президент России.

Путин пообещал обсудить формат мероприятий, приуроченных к этим юбилеям. И добавил: «Сделаем это достойно, как мы умеем это делать, на хорошем государственном уровне».

tatar-inform.ru