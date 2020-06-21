Р.Н. Минниханов поздравил с Днем медицинского работника (ВИДЕО)

Уважаемые медицинские работники!

Сердечно поздравляю вас с главным профессиональным праздником!

Ваш труд во все времена отличали высокий уровень сострадания, милосердия и гуманизма. Весьма непросто каждый день делить с людьми их боль, даря при этом надежду и вселяя оптимизм. Недаром наш знаменитый земляк В.М. Бехтерев говорил: «Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач».

Забота о людях, здоровье – как высшей ценности – непреложный приоритет в работе органов власти. Республика последовательно предпринимает меры по развитию системы здравоохранения. В рамках национальных проектов и целевых программ построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник. При этом наряду с укреплением материально-технической базы и развитием высокотехнологичной помощи мы последовательно наращиваем усилия по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний, подготовке и поддержке медицинских кадров.

В последнее время развитие медицины все более становится фактором общественной безопасности. Именно вы приняли на себя основной удар, рискуя здоровьем, в условиях пандемии коронавируса продолжаете самоотверженно трудиться, спасая человеческие жизни. Вы достойно продолжаете лучшие традиции отечественного здравоохранения, заслуженно пользуетесь уважением татарстанцев.

Низкий поклон и глубокая признательность каждому медицинскому работнику, стоящему на страже здоровья наших граждан.

Желаю вам профессиональных успехов, доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Р.Н. Минниханов