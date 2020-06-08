Р. Валиуллин выступил для интернет-телевидения Исполкома ВКТ

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, в рамках своей рабочей поездки в г. Казань дал интервью интернет-телевидению Исполкома Всемирного Конгресса татар, студии «Донья», где рассказал о работе и проектах, которые Постоянное представительство РТ в регионе реализовывает во время пандемии.

Подробно Ренат Валиуллин ознакомил зрителей канала о недавно завершившемся конкурсе чтецов Г.Тукая, проведенного онлайн и приуроченного ко Дню родного языка. Участие в конкурсе приняли 150 детей со всех уголков страны и зарубежья.

Также, Постоянный представитель рассказал о мероприятиях, проведенных в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, ветеранах и блокадниках, которые получают поддержку и помощь как от Постоянного представительства, так и от благотворителей и меценатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также вносят достойную помощь в проведении различных мероприятий, проводимых Постоянным представительством.

И конечно, была затронута тема 100-летия ТАССР. Р. Валиуллин рассказал и запланированных мероприятиях, приуроченных к вышеуказанной дате и уже проведенных.

tatspb.tatarstan.ru