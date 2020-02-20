Рабочий визит председателя Национального совета в Калининградскую область продолжается

Продолжается рабочий визит заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева в Калининградскую область. Вчера он посетил места, связанные с выдающимся татарским поэтом Ф.Каримом, принял участие в мероприятиях в его память. Также он встретился с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, пообщался с активом татарских общественных организаций Северо-Западного федерального округа и татарской общественностью Калининградской области. В завершении дня состоялась церемония чествования флага 100-летия ТАССР.

Сегодня Василь Шайхразиев посетит мемориальный комплекс и братскую могилу советских воинов, погибших в феврале-апреле 1945 г. в ходе Восточно-Прусской операции в пос. Переславское Зеленоградского городского округа. Затем он осмотрит музейную экспозицию Калининградского областного историко-художественного музея – «Форт № 5», за взятие которого 15 советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза.