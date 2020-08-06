Работы на журналистский конкурс «Хрустальное перо» принимаются до 10 октября

Прием работ на XXIII конкурс (премию) в сфере журналистики и массмедиа Республики Татарстан «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» продлили до 10 октября 2020 года. Об этом сообщают организаторы конкурса — Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союз журналистов РТ.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «За верность делу», «Лучшая редакция года», «Лучший журналист года», «Взгляд через объектив», «Туган тел», «Лучшая редакция СМИ по освещению национальных проектов в Республике Татарстан».

Специальные проекты 2020 года: «Год театра в Российской Федерации», «Год рабочих профессий в Республике Татарстан», «Чемпионат мира WorldSkillsKazan 2019».

Общий призовой фонд конкурса составляет 440 тысяч рублей.

Работы на конкурс принимаются по адресу: 420080, г. Казань, ул. Декабристов, 179 нарочно или почтой с пометкой «На XXIII конкурс (премию) в сфере журналистики и массмедиа РТ „Бэллур калэм“ — „Хрустальное перо“». Уточнить информацию можно по телефонам: (843) 555-85-11, 555-76-03.

tatar-inform.ru