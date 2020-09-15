Радик Миниханов в очередной раз избран депутатом Совета Большереченского муниципального района Омской области

13 сентября 2020 года прошли выборы в органы местного самоуправления. Председатель Региональной автономии татар Омской области Радик Миниханов набрал наибольшее количество голосов избирателей. Его поддержали жители Уленкульского и Евгащинского сельского поселения. На территории этих поселений уже несколько лет автономия татар ведет активную деятельность по сохранению и развитию национальной культуры, проводит различные мероприятия и реализует гранты. В частности, уже завершен проект «Подворье сибирского татарина», который реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

«В ближайшее пять лет передо мной и жителями стоит задача в создании условий для комфортной и достойной жизни. Мы будем добиваться участия поселений в реализации федеральных программ, разрабатывать свои проекты, которые будут пополнять бюджет поселения и района, обеспечивать жителей рабочими местами и развивать инфраструктуру», — поделился планами Радик Миниханов.

tatarstan-omsk.ru