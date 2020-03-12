Радио «Азан» запустило подкасты лучших программ

Радио «Азан» запустило подкасты «azan.fm» на разных платформах. Для подкаста подбираются самые востребованные и интересные выпуски радиопрограмм.

В рубриках рассматриваются различные темы, связанные с исламом. Семейно-правовые вопросы, уроки намаза, история мечетей, биография выдающихся мусульман, нравственное воспитание и многое другое. К примеру, слушатели с интересом встретили первый эпизод подкаста об архитектуре татарской мечети.

Подкасты удобны: на них легко подписаться, есть возможность получать уведомления о новых выпусках, можно слушать в любое удобное время, скачивать эпизоды для прослушивания оффлайн, настроить автоматическое скачивание и скорость воспроизведения без искажения речи. Просто выберите удобную для себя платформу:

Вконтакте: https://vk.com/podcasts-66011159

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/ru/podcast/azan-fm/id1497725966

Яндекс.Музыка: https://music.yandex.ru/album/9921209

SoundCloud: https://soundcloud.com/user-151685480

Выпуски доступны на сайте радио «Азан» azan.fm в разделе «Тапшырулар» («Программы»).

Радио «Азан» — мусульманская онлайн-радиостанция на татарском и русском языках с круглосуточным вещанием. Входит в структуру медиаресурсов Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ.

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