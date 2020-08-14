Радио «Тартип» начало вещание в FM-диапазоне в Казани

Радиоканал «Тартип» начал вещание в FM-диапазоне в Казани на частоте 93,1. Об этом агентству «Татар-информ» рассказал учредитель радио — генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Народное радио „Тартип“ начало вещание в Казани 14 августа на частоте 93,1. С 28 августа планируется начать вещание в Набережных Челнах на частоте 90.2 FM. Вещание на FM-частоте удалось запустить благодаря помощи Президента РТ Рустама Минниханова. Редакция и АО „Татмедиа“ постараются, чтобы радио понравилось нашим слушателям», — сказал Шамиль Садыков.

Программы радио «Тартип» ранее транслировались на радио «Булгар-FM». Главный редактор радио «Тартип» Ризаля Исмагилова рассказала, что отдельную частоту для радиоканала удалось получить после ее встречи с Президентом.

«Я от всей души, от имени всех слушателей хотела бы сказать слова благодарности Рустаму Нургалиевичу. За человечность, за понимание необходимости этой работы. Он сделал подарок народу, вернул народу „Тартип“», — сказала главный редактор.

Радиоканал ориентирован на популяризацию национальной культуры, ретро-музыки. Радио «Тартип» (в переводе на русский язык — «Порядок») в первый раз в эфир вышло в 2008 году, но прекратило вещание через 2 месяца. В 2014 году «Тартип» начал работать как полноценная радиостанция, но через 2 года потерял частоту. Передачи начали транслироваться через радио «Болгар» — сначала по 3, потом по 6 часов в сутки.

«Мы благодарны радио „Болгар“ и генеральному директору телерадиокомпании „Новый Век“ Ильшату Аминову за то, что приютили нас и дали возможность сохранить себя», — сказала Ризаля Исмагилова.

«Мне „Тартип“ очень нравится, я помогал этому радио от всей души, его и слушатели очень любят. Во-первых, там татарский „мон“, во-вторых — наше национальное достояние, в-третьих — наша религия. Люди очень ждали это радио. Поэтому, несмотря на то, что форматы были разные, мы сохранили „Тартип“ внутри радио „Болгар“. Мы сделали много для того, чтобы у радио „Тартип“ была отдельная частота. Потому что народу нужен „Тартип“», — сказал Ильшат Аминов.

Редакция радио находится в здании АО «Татмедиа» по адресу Декабристов, 2. В настоящее время идет процесс подбора персонала. Главный редактор заявила, что радиоканал останется верен прежним традициям — сохранение родного языка и культуры, татарской народной и классической музыки.

«Другие радиоканалы в какой-то мере взяли на вооружение то прекрасное, что было на радио „Тартип“, поэтому нам тоже придется немного меняться. Но это не говорит о том, что мы меняем формат. Наш девиз — сохранение моста между прошлым и будущим. Наша цель — передача всего прекрасного, что у нас было, будущему поколению, и популяризация того хорошего, что у нас есть сегодня», — сказала Ризаля Исмагилова.

Рамис Латыпов

tatar-inform.ru