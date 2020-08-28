Радио «Тәртип» теперь можно слушать и в Набережных Челнах

Трансляция радиопрограмм «Тәртип» стартовала в Набережных Челнах на частоте 90,2 FM.

Это радио призвано популяризировать татарскую национальную культуру и ретро-музыку. «Тәртип», что в переводе с татарского языка означает «Порядок», начало вещать в 2008 году в столице Татарстана, но прекратило работу уже через два месяца.

Спустя четыре года — в 2014 году — «Тәртип», как самостоятельная радиостанция, начала вещание в Казани, но через два года лишилась частоты. После этого ее передачи транслировали через радио «Болгар» — сначала по три, потом по шесть часов в сутки.

Общественность Татарстана призывала вернуть татарские радиопрограммы на FM частоту. В августе текущего года при помощи Президента республики Рустама Минниханова вопрос решился положительно: «Тәртип» с 14 августа можно слушать круглосуточно в Казани на частоте 93,1 FM, а с 28 августа в Челнах на 90,2 FM.

По словам главного редактора радио Ризали Исмагиловой, формат программ останется прежним и будет направлен на сохранении родного языка и культуры.

chelny-izvest.ru