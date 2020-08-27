Радий Хабиров и Рустам Минниханов посетили открытие арт-резиденции «Созвездие–Йолдызлык»

Сегодня состоялось открытие арт-резиденции «Созвездие–Йолдызлык», которая расположена в историческом здании казанского театра Алафузова. Участие в открытии приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Как отметил руководитель республики, новый театр «Созвездие–Йолдызлык» — достойный подарок для горожан ко 100-летию ТАССР. Ежегодно в нем задействовано 70-90 тысяч детей.

Арт-резиденция поможет молодым талантам Татарстана репетировать, демонстрировать достижения, а также представлять в театре свои работы.

Здание «Алафузовского театра», которому уже более 110 лет, было передано фестивальному движению «Созвездие–Йолдызлык» распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений РТ. По поручению Президента РТ проведена разработка проекта капремонта и реконструкции здания театра и прилегающего участка с обустройством театрального сквера. Вместимость зала составит 300 мест.

Модель работы арт-резиденции предполагает возможность активного сотрудничества с творческими вузами и ссузами, формирования уникальной актерской школы. Планируется, что спектакли будут ставить на двух государственных языках республики – русском и татарском.

kazanfirst.ru