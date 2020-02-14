Рафаил Сулькарнаев: «Величие гения Абая – вне времени…»

В эти дни в Казахстане да и во всем мире проходят мероприятия, посвященные 175-летию поэта, философа, композитора Абая Кунанбаева. Официальная церемония открытия юбилея Абая состоялась в театре «Астана Опера». А в августе в Семее пройдет Международная научно-практическая конференция «Абай мұрасы және әлемдік руханият» с участием известных отечественных и зарубежных ученых-абаеведов, представителей научной и творческой интеллигенции. В рамках юбилея предусмотрены и научно-реставрационные работы объектов историко-культурного наследия, связанных с именем поэта. Во всех учебных заведениях пройдут открытые уроки, тематические конкурсы сочинений и выразительного чтения стихов и «Слов назидания» Абая. Предусмотрены экскурсионные туры для школьников со всех регионов по Абаевским местам. Нуркиса Дауешов, вице-министр культуры и спорта РК подчеркнул, что одним из главных мероприятий празднования станет перевод и издание на 10 языках мира собраний сочинений Абая. Кроме того, запланировано производство трех документально-постановочных фильмов.

Такова краткая преамбула к грандиозным задумкам по юбилейной дате великого человека. Свою толику вклада внесло на днях этнообъединение татар и башкир Акмолинской области проведением Литературной гостиной «Абай вне времени». Надо сказать, что это мероприятие стало первой ласточкой среди других в планах национальных коллективов нашего Дома дружбы.

Кто бы рискнул на уровне самодеятельного ансамбля взяться за исполнение гениального произведения на стихи Абая «Кoзiмнiн карасы»! Но таким стал уверенный шаг руководителя и концертмейстера народного татаро-башкирского коллектива «Галиябану» Сакена Карбаева. Могу сказать: получилось! Да и как иначе, ведь у Сакена Хамедовича фундаментальное образование (Омское муз.училище и Новосибирская консерватория). Долгие и совсем нелегкие репетиции завершились успехом. Признаюсь, я шла на мероприятие скептически настроенной, но в итоге могу только подарить горячие аплодисменты и воскликнуть «браво!»!

В Лит.гостиной органично переплелись стихи и главы из «Слов назиданий», и конечно же, песни и музыка. И тут не обойтись без отдельных моментов из долгого жизненного пути великого Абая. Об этом говорили председатель этнообъединения Рафаил Сулькарнаев, а также ведущие встречи Ануза Урманова и Азиза Насырова. Сцену органично украшал тематический баннер. Участникам предлагалось знакомство с книгами Абая.

Итак, немного о выдающейся личности. Начнем со слов основателя абаеведения как отдельной литературоведческой науки писателя Мухтара Ауэзова, автора романа-эпопеи «Путь Абая»: «Горным тенистым кедром высится он в истории своего народа. Он взял лучшее от многовековой культуры казахского народа и обогатил эти сокровища благотворным влиянием мировой и русской культуры».

Гуманитарные поиски Абая открыли перед ним огромный мир, где он с нескрываемой сердечной болью увидел трагическое противоречие между величием человеческой культуры и тяжелейшими условиями существования народа. Абай шел к вершинам поэтического мастерства. Уверенной рукой опытного мастера он создает стихи, басни, которые сразу ложатся прочным фундаментом нового здания письменной казахской литературы. Абай не увидел при жизни своих книг, но благодарные потомки — Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Мухтар Ауэзов — способствовали распространению его творческого наследия.

Великий казахский поэт-просветитель Абай Кунанбаев родился в Чингисских горах Семипалатинской области в кочевьях рода Тобыкты 10 августа 1845 года. Его отец Кунанбай был главой тобыктинского рода, старшим султаном одного из уездов. Абая воспитывали две замечательные женщины – мама, добрая, остроумная Улжан и бабушка, мудрая, справедливая, сердечная Зере.

При рождении отец ему дал имя Ибрагим. А бабушка Зере любимого внука называла Абай, что переводится «вдумчивый, внимательный». Так стали звать его в семье; в Семипалатинском медресе, в русской школе, в которых он учился; этим именем он подписывал свои стихи, с этим именем и вошёл в мировую литературу.

Абай умер в 1904-м. Первый сборник его стихов вышел лишь в 1909 году в Петербурге. Так было услышано, понято и по достоинству оценено поэтическое слово мужественной правды и искренней душевной страсти.

Высоким признанием значения Абая для тюркского мира пронизаны строки башкирского народного поэта Мустая Карима: «Первым вестником, первым голосом казахской письменной поэзии для нас, башкир, был Абай. Он первый открыл нам душу казаха… Абай является вершиной не только национальной, но и мировой поэтической культуры».

Никакая модернизация, как пишет Лидер нации Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», не может проходить без сохранения национальной культуры, без опоры на национально-культурные корни». Абай — достояние всего человечества. Его поэзия — это поэзия вечности, мудрости, любви и верности. В XXI веке происходит новое прочтение вечно молодой и живой классики.

Как известно, у каждого языка своя история, своя судьба, связанная с судьбами других языков. Через язык люди находят друг друга, общаются, учатся понимать духовную культуру, обычаи народа. Именно дружба народов помогает нашей стране развиваться. В этом наше национальное богатство. И потому так свежо и ярко, и так уместно прозвучала песня Сайлаубая Тайлубаева «Казагым мен татарым» в исполнении ансамбля «Галиябану», еще раз подчеркнувшая единство и близость наших наций.

Главным в творчестве Абая всю жизнь оставалась родная земля: природа, народ, семья. Его стихи и «Слова назиданий»- «Кара создер» читали на разных языках Хуррия Фатхиева, Найля Ильбаева, Виктория Мухамеджанова, Фания Мубаракшина. Сменяли друг друга Гульсина Валеева, Мунира Салимова, Роза Рахматуллина, Сарвар Мубаракшина. Можно сказать, буквально налету подхватывала эстафету молодежь – Азиза Насырова, Рамина Шамсутдинова, Болат Салеев. Естественным музыкальным «орнаментом» стала замечательная композиция «Кокшетау маршы», ее исполнил на домбре юный музыкант Улан Мирас.

— На склоне лет Абай написал «Слова назидания»,- сказал Рафаил Сулькарнаев,- которое состоит из 45 кратких притч и философских трактатов. Он уже познал искушение властью и тяготы земных дел, признание народа и потерю близких. В этом произведении Абай размышляет о смысле жизни, даёт советы молодёжи, разоблачает человеческие пороки, пропагандирует высоконравственные качества человека. «Слова» переведены на многие языки мира. Он мечтал увидеть свой народ просвещенной, развитой и независимой нацией. Многие умозаключения и поучительные выводы из книги актуальны и сегодня. Величие гения Абая вне времени.

Лариса АИТОВА.

Фото автора.