Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов поддержал республиканскую акцию «Читаем детям вместе», которая стартовала 25 мая. Глава Минобрнауки РТ прочитал отрывок из поэмы Габдуллы Тукая «Шурале» на татарском языке.

Акция проводится в канун празднования Международного дня защиты детей по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в РТ и продолжится до 30 августа.

Участником может стать любой житель Республики Татарстан, Российской Федерации независимо от возраста и места проживания и гражданства. Для этого нужно записать видео до 60 секунд и выложить его в социальные сети «Инстаграм» и «ВКонтакте» под хештегом #читаемдетямрт

Наиболее активные участники акции и лучшие работы будут отмечены специальными призами от Региональной общественной организации «Совет детских организаций РТ» и поощрены Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Татарстан.

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