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Раис Биглов пишет книгу о татарах Сызрани

Раис Биглов пишет книгу о татарах Сызрани

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 20.02.2020 0 10

Сызранец Раис Биглов — автор двух книг, изданных им на собственные средства, на татарском языке. Обе они изданы небольшим тиражом: по предварительным подсчетам, каждая книга обошлась писателю в сумму 100-150 тысяч. Сейчас Раис Тагирович создает серьезный труд об истории татар в Сызрани, с привлечением самарского историка Шамиля Галимова. Но главным источником информации писатель считает жителей Сызрани. «Выдающихся людей много, каждая семья уникальна и интересна по-своему, — отметил руководитель автономии татар Сызрани Ринад Шарафутдинов. — Автономия поддерживает писателя и предлагает всем, кто может поделиться интересной информацией о своих близких, сделать это. Это могут быть фотографии, документы и многое другое, что поможет нам вместе написать историю жизни татар в Сызрани».

Жители Сызрани могут предоставить автору письменные материалы, интересные и важные записи, предметы ручного творчества, научные работы и просто рассказать о своих близких. Все материалы и интересные факты биографии татарских семей можно предоставить по телефону: 8-927-614-48-88.

tatsyz.ru

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