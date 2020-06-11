РАВИЛЬ АХМЕТШИН: Молодежь – движущая сила многих проектов Полпредства

Островок родного Татарстана в Москве – так земляки называют дом в Котельническом переулке, где много лет располагается Полномочное представительство республики. Небольшое красивое здание находится практически в центре Москвы, оно хорошо известно деловым партнерам и друзьям Татарстана, не говоря уже о проживающих в столице выходцах из республики.

В апреле исполнилось 10 лет, как руководит Полпредством заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль АХМЕТШИН. А 23 апреля сам Равиль Калимуллович отметил значимую личную дату – 60 лет со дня рождения. Жаль, что в этот раз – в силу известных обстоятельств – наша беседа проходила дистанционно!

Как не вспомнить с особой благодарностью вечера, организованные при поддержке Равиля Калимулловича в Москве: и презентацию в здании Полпредства моего поэтического сборника «Разве есть на свете забвение?», и творческие встречи в Доме Асадуллаева, и многочисленные литературные вечера на других площадках, и долгие разговоры при теплых личных встречах, которые, уверена, обязательно ждут впереди! Через два года после окончания университета у филолога Ахметшина началась работа в силовых структурах. В МВД Республики Татарстан он прослужил десять лет. С 1994 г. – в налоговой полиции. В 2000 г. стал заместителем начальника Управления Федеральной службы налоговой полиции России по Татарстану.

Вскоре на инициативную работу сотрудника обратили внимание в Москве. В 2002 г. Равиля Ахметшина пригласили в российскую столицу – в управление Федеральной службы налоговой полиции Москвы. С 2003 по 2006 гг. он – на руководящих должностях в Главном управлении внутренних дел по Москве. В 2006 г. перешел на федеральную службу – стал первым заместителем начальника Главного информационно-аналитического центра МВД России. На этой должности трудился четыре года. С апреля 2010 г. – Полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации. В октябре 2013 г. назначен заместителем Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации.

– Равиль Калимуллович, какой человек оказал влияние на становление Вашей личности?

– Родители. Отец после войны работал ветеринаром, один обслуживал десять деревень. Из дома уходил в четыре утра, возвращался ночью. На его примере я научился тому, как надо работать, помогать людям при любой возможности. Мама – хранительница очага. – Они давали Вам советы при выборе профессии? – Возможно, родители надеялись, что я останусь с ними в деревне, буду помогать в большом хозяйстве. Но право выбора оставили за мной. Еще школьником я активно печатался в газетах, брал интервью у односельчан. Поэтому по рекомендации Союза писателей ТАССР и районных газет поступил на отделение татарского языка и литературы историко-филологического факультета Казанского университета.

– Почему Вы не связали жизнь с журналистикой?

– Я учился с большим удовольствием. Попал в руки хороших преподавателей, талантливых филологов. Это Диляра Гарифовна Тумашева, Хатип Юсупович Миннегулов. Моим первым куратором стал арабист Джамиль Абдулхакович Зайнуллин – он тогда только начал преподавать, завершив дипломатическую службу в арабских странах. Во время учебы много занимался общественной работой, спортом. Даже стал чемпионом республики по боксу. Так постепенно стал отходить от филологии. После получения диплома, как активиста, меня рекомендовали на работу в Баумский райком комсомола Казани. Я стал заведующим организационного отдела.

– Вы – разносторонняя личность: спортсмен, филолог, юрист и экономист. Жалеете ли о чем-то, чему так и не научились?

– Жалею, что не уделял внимания изучению языков. Я окончил татарскую школу, для меня русский язык был практически иностранным. В вузе изучал немецкий и арабский. В годы службы в органах забыл практически все, что знал. Этот пробел пытаюсь восполнить сейчас. Когда смотрю на своих детей, внуков, владеющих несколькими иностранными языками, сожалею, что не сделал этого раньше.

– В апреле исполнилось десять лет, как Вы возглавляете Полпредство. Чему научила Вас эта работа?

– Я познакомился со многими интересными людьми. Меня восхищает их путь к успеху. Один при аварийной ситуации успешно посадил самолет и спас сотни жизней, второй под обстрелом боевиков поднял в воздух вертолет с десятками десантников – и все остались живы, третий взял на себя огромную ответственность и сделал операцию на сердце Президенту России. Таких уникальных людей много. Я ими горжусь. Новым для меня стало общение с послами и дипломатами, которые проводят политику своих государств на территории России. Ежегодно до 40 послов и их представителей проходят через Полпредство.

– Как Полпредство сплачивает в Москве выходцев из многонациональной республики?

– Среди татарстанцев, проживающих в настоящее время в столице, есть известные врачи и военные, представители деловых кругов и духовенства, политики и журналисты. Они не теряют связей с исторической родиной. Для их объединения в Москве создано Региональное общественное объединение «Землячество Татарстана». Руководит им вице-президент РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, академик Талия Ярулловна Хабриева. Кроме того, мы создали клубы по профессиональным интересам. Вокруг них тоже объединяются единомышленники. Например, первую пересадку сердца в Казани провел врач-трансплантолог Ринат Саитгареев, член Клуба врачей при Полпредстве. У нас также есть Клуб офицеров, Медиаклуб, Клуб деятелей культуры и искусства. Сейчас многие выходцы из Татарстана чувствуют, что они нужны республике, а Татарстан нужен им. Это и есть наш вклад.

– Татары Москвы много лет мечтали о памятниках Тукаю и Джалилю, но установить их удалось только Вам…

– В первые же дни, как я вступил в должность Полпреда, ко мне обратились представители общественности с просьбой установить памятники Тукаю и Джалилю. Изучив документы, я понял, что этот вопрос тянется десятилетиями. Правительство Москвы дало согласие на установку памятников, определило места их расположения, но финансирование не было предусмотрено. При поддержке единомышленников, меценатов нам удалось открыть памятник Габдулле Тукаю в 2011 году в Замоскворечье, бывшей Татарской слободе, а на следующий год – Мусе Джалилю на улице, носящей имя поэта.

– Вы – автор идей и инициатор всех проектов Полпредства. Откуда черпаете идеи и какой из проектов считаете наиболее интересным?

– Возможно, влияет мое филологическое образование. Мне это интересно. Вся эта работа проводится по зову сердца. А многочисленные масштабные мероприятия организуются исключительно за счет привлеченных финансовых средств. Например, документальные фильмы. При нашей поддержке и содействии было создано 8 фильмов о выдающихся татарах. Среди них: «Ибрагим Аганин. Война за линией фронта», «Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент», «Сейфуль-Мулюков. Меч королей», «Вера», «Бир и Халеф. Меч самурая», посвященный разведчикам-нелегалам — Шамилю Хазину и Ирине (Бибииран) Алимовой, «Война непрощенных», «Незаметные герои неизвестной войны» и другие.

Судьба каждого героя этих кинолент – удивительная и уникальная. Но время идет, их великие дела забываются. Поэтому фильмы – это один из способов сохранения памяти о них. Или Музыкальный фестиваль имени Фуата Мансурова – дирижера, внесшего огромный вклад в мировое музыкальное искусство. Мы его совместили с благотворительностью. Сохраняя память о Фуате Шакировиче, мы помогаем Фонду имени Анжелы Вавиловой, тяжелобольным детям. Все средства от продажи билетов и благотворительные взносы передаем в казанский детский хоспис.

– Я знаю, Вы много работаете с молодежью!

– Да, активно и плодотворно. Молодежь является движущей силой многих проектов Полпредства. Ребята в течение года проводят множество мероприятий – спортивные, творческие и благотворительные. Ежегодно выбирают самую красивую татарочку на конкурсе «Татар кызы» («Татарская девушка»), пишут диктант на татарском языке, на ежегодном конкурсе «Хэрэкэт» («Движение») выбирают лучшие проекты. В 15 столичных вузах созданы татарстанские землячества, все они входят в состав Совета молодежи при Полпредстве Татарстана.

– Ежегодно Полпредство проводит для молодежи форум «Мост Москва – Татарстан». Расскажите о нем подробнее!

– Мне кажется, Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» является одним из наших самых ярких проектов. Ежегодно в его работе участвует Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Осенью планируем провести его уже в шестой раз. Ежегодно он собирает более тысячи москвичей – студентов и молодых специалистов, выходцев из многонациональной республики. Каждый год мы приглашаем новых спикеров.

За эти годы гостями и спикерами форума стали люди, имена которых хорошо известны в нашей стране. Они успешно реализовали себя в самых разных сферах. Это легендарный генерал армии Махмут Гареев, ушедший из жизни в конце прошлого года, в прошлом заместитель Мэра Москвы, а сегодня – заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, руководитель компании «Русский стандарт» Рустам Тарико, спортсменки – Алина Загитова и Алия Мустафина, Шамиль Тарпищев, Алсу и Альбина Шагимуратовы, Сергей Шакуров и многие другие.

– Чье выступление на Вас произвело особое впечатление?

– При подготовке каждого форума мы очень тщательно подбираем спикеров. Я знакомлюсь с их биографией, читаю материалы о них. Важно, чтобы они были интересны молодежи, могли быть примером для них. Жизненные советы спикеров, рассказы об их личном пути к успеху помогают ребятам верить в свои силы и возможности. Но иногда они открываются для меня с новой стороны. Например, я впечатлен выступлением Героев России Дамира Юсупова и Владимира Алимова, очень полезным и ярким стало выступление кондитера Рената Агзамова. Был удивлен тем, как, завершая свое общение с ребятами, скромный космонавт, Герой России Сергей Рыжиков запел и его поддержал весь зал. – Сотрудничает ли Полпредство с вузами Москвы? – У трех московских вузов подписаны соглашения с Татарстаном. Это МГИМО, МГУ и МГТУ им. Баумана. В ближайшее время республика подпишет соглашения с Губкинским университетом, Московским политехом и ГИТИСом. Этими вопросами занимаемся мы совместно с профильными министерствами.

– Чем, на Ваш взгляд, сегодняшняя молодежь отличается от молодежи вашего поколения?

– У современной – больше возможностей. Она живет в век информационных технологий. Все зависит только от самих молодых людей. Многие успешно учатся и работают, даже открывают свой бизнес. Я никогда не соглашаюсь с теми, кто ругает молодежь. Она у нас замечательная. Среди молодежи много талантливых актеров, артистов, музыкантов. Ребята делают научные открытия, летают в космос, испытывают самолеты, а в нужный момент встают на защиту родины.

– Вы издали книгу о своей родословной. Как велась работа над ней?

– Говорят, человек должен знать свою родословную хотя бы до седьмого колена. Я изучил родовую линию со стороны матери и отца, тестя и тещи, а также историю родной деревни. Работая три года вместе с историком Тагиром Каримовым в архивах Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Уфы, Оренбурга, мы собрали информацию по линии отца до пятнадцатого поколения. Мой пример подтолкнул и знакомых изучать свою генеалогию. Советую молодежи тоже интересоваться своей родословной.

– Как будет отмечаться 100-летие ТАССР в Москве?

– В Москве планировались масштабные мероприятия к знаменательной дате. Но из-за сложившейся ситуации в мире часть из них уже перенесена на неопределенный срок. Несмотря на это, мы совместно с Министерством культуры РТ продолжаем подготовку. Основные мероприятия должны пройти летом. Это гастроли Татарского театра оперы и балета им. М.Джалиля в Большом театре России, традиционный концерт мастеров искусств Республики Татарстан с участием руководителей двух регионов, Федеральный Сабантуй и многое другое. Также в августе запланированы ответные Дни культуры Москвы в Республике Татарстан. Ранее они с успехом проходили в Казани в 2011 и 2015 годах. В связи с тем, что в 2020 году совпали две даты – 100-летие образования ТАССР и 75 лет Победы – Полпредство к началу апреля оказало посильную помощь, уделило внимание ста ветеранам-москвичам, перешагнувшим 100-летний юбилей. Наши сотрудники навестили долгожителей дома, вручили подарки. Ветераны, в свою очередь, рассказали о своей жизни, о военных годах, удивили оптимизмом.

– Как ведется работа Полпредства в условиях сложной эпидемиологической обстановки и ограничительных мер, предпринятых властью Москвы?

– Мы – государственный орган и продолжаем работать. Часть сотрудников выполняют свои обязанности удаленно, дома. Понимаем, что только совместными усилиями мы сможем вернуться к прежней жизни. А пока надо набраться терпения. Продолжая текущую работу с федеральными и московскими органами власти, мы уделяем внимание и общественным вопросам, нашим землякам. В рамках празднования Дня Великой Победы развозим ветеранам и лицам пожилого возраста продуктовые наборы. Участвуем в подготовке к финалу Международного конкурса «Татар кызы». Сейчас участницы в онлайн-режиме посещают разнообразные занятия. 15 и 26 апреля, соблюдая все санитарные меры, возложили цветы к памятнику Г.Тукаю. Через социальные сети запустили акцию #ЧитаюТукая. Очень интересно проходят онлайн-экскурсии по татарским местам Москвы. Ведет их историк Марат Сафаров.

– Какой бы Вы дали совет молодому поколению?

– Никогда не поддаваться панике. Москва слезам не верит. Как бы трудно ни было, нужно найти в себе силы пережить все сложности. Например, наш Совет молодежи. Основная часть студентов приехала в столицу из разных регионов. В огромном мегаполисе им приходится выживать. Решая социально-бытовые проблемы, материальные, им нельзя забывать и об учебе. А нагрузка в вузах очень большая. Я это хорошо понимаю. Но рано или поздно все встанет на свои места. Надо просто собрать всю волю в кулак и тихо идти к своей цели. Еще советую молодежи никогда не принимать решения сгоряча. Не знаете, как поступить? Тогда отложите вопрос на завтра. С утра придет решение. Знаю это по себе.

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