Равиль Ахметшин передал в фонд Музея национальной культуры портреты Исхака Ахмерова

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин передал в фонд Музея национальной культуры НКЦ «Казань» два портрета разведчика-нелегала Исхака Ахмерова.

Они написаны художником Александром Осиповым в рамках его авторского проекта «Золотые страницы истории разведки». Художник создал цикл портретов, которых объединяет одна тема – разведка. Цвет золота, который используется при создании портретов, символизирует бессмертие разведчиков — Сынов Отечества.

Ранее портреты были переданы Равилю Калимулловичу их автором и пресс-бюро СВР России.

Работы войдут в постоянную экспозицию Казани «Наши соотечественники — герои невидимого фронта», посвященную Исхаку Ахмерову.

Портреты приняла главный хранитель фонда, создатель постоянной экспозиции «Наши соотечественники — герои невидимого фронта» Индуса Мингазова.

Мероприятие прошло у мемориальной доски памяти советского разведчика-нелегала Исхака Ахмерова. Она появилась в 2018 году на доме № 4 по улице Жуковского, где в 1920-1921 годах Исхак Абдулович работал в Наркомпросе Татарской АССР.

Во встрече также приняли участие заместитель начальника Управления культуры города Казани Екатерина Ахметшина, директор Музея национальной культуры НКЦ «Казань» Луиза Космылина, сотрудники фондов музея.

Ранее Полпредство Татарстана уже передавало в музей уникальные фотографии И.А. Ахмерова, полученные от пресс-бюро СВР России. В казанскую экспозицию, посвященную Исхаку Абдуловичу, вошли официально рассекреченные документы, фотографии из семейного архива, личные вещи разведчика, предметы, которые использовались им в работе, а также снимки коллег разведчика.

Экспозицию Индуса Мингазова собирает с 1997 года. Официально она открылась в конце 2017 года с участием мэра Казани Ильсура Метшина.

Исхак Ахмеров (1901-1976) в годы ВОВ возглавлял нелегальную резидентуру в США. Работая на самых сложных участках по линии нелегальной разведки, он лично завербовал ряд агентов в американском госдепартаменте, в министерстве финансов, спецслужбах, от которых поступала ценнейшая информация.

18 августа текущего года Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Герасимов открыли надгробный памятник Исхаку Ахмерову и его жене и соратнице Елене Ахмеровой на Химкинском кладбище. Монумент был установлен Республикой Татарстан, автор памятника – скульптор Рим Акчурин.

Церемония открытия прошла в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Москве.

Ранее кинокомпания «Вианж Продакшн» при содействии Службы внешней разведки России и при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова сняла документальный фильм «Исхак Ахмеров. Мистер резидент».

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