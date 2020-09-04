Равиль Ахметшин посетил стенд «Таткнигоиздата» в Москве

Со 2 по 6 сентября Татарское книжное издательство принимает участие в 33-й Московской международной книжной ярмарке. Стенд издательства Татарстана посетил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин

В этом году книжная ярмарка проходит в Центральном выставочном зале «Манеж».

Генеральный директор «Таткнигоиздата» Ильдар Сагдатшин рассказал Равилю Калимулловичу о представленных изданиях, познакомил с новинками, поблагодарил Полпредство за поддержку, в том числе информационную.

«Таткнигоиздат» (стенд № Х11) представил свыше 200 наименований книг. Именно такое количество книг издательство выпускает ежегодно. Татарстанцы привезли в Москву книжные новинки, классическую и детскую литературу, книги современных авторов, издания по искусству и краеведению, истории и архитектуре.

Также Равиль Ахметшин посетил стенд издательства «Заман», который выпускает представительские альбомы, каталоги, брошюры, посвящённые экономике, культуре, спорту и другим сторонам социально-общественной жизни Республики Татарстан. Много изданий посвящено историческому и культурному наследию татарского народа и Татарстана.

33—я ММКЯ проходит одновременно в двух форматах: офлайн (ЦВЗ «Манеж») и онлайн (http://mibf.info). Сайт ярмарки стал полноценной площадкой — здесь доступна прямая трансляция всех мероприятий, проходящих в Манеже.

Гостей ждут яркие литературные новинки, лекции, дискуссии и встречи со знаменитыми авторами.

Билеты на 33—ю Московскую международную ярмарку можно будет приобрести только на сайте ммкя.рф.

tatmsk.tatarstan.ru