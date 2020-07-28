Равиль Ахметшин принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе

В минувшие выходные в Севастополе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно—морского флота.

От Республики Татарстан в них приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, постоянный представитель РТ в Республике Крым и городе Севастополе Руслан Шаяхметов.

Татарстанцы посетили штаба Черноморского флота, где встретились с начальником штаба Черноморского флота — первым заместителем командующего, контр-адмиралом Игорем Смоляком.

В этот же день они пообщались с призывниками из Республики Татарстан, проходящими военную службу в разных частях Черноморского флота – Школе водолазов, спасательном судне «Эпрон», ракетных кораблях «Бора» и «Самум», сторожевом корабле «Адмирал Макаров», полку морской пехоты.

Равиль Ахметшин поздравил военнослужащих с Днем ВМФ, пожелал здоровья, бодрости духа и новых достижений в службе. Он отметил, что призывники из Татарстана всегда отличаются хорошей службой, выучкой и физической подготовкой.

«Татарстан и Черноморский флот связывает давняя дружба. В тяжелые времена республика помогала выходить в море кораблям для выполнения боевых задач», — сказал вице—адмирал Александр Цубин.

Равиль Калимуллович вручил медали «Защитник Отечества», Почетные грамоты и памятные подарки татарстанским военнослужащим и ветеранам Черноморского флота.

В год 100—летия образования ТАССР особо отличившимся военнослужащим были вручены памятные юбилейные медали.

Гости из Татарстана также посетили ракетный корабль «Набережные Челны».

26 июля Равиль Ахметшин возложил цветы к Мемориалу Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. и посетил парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России. В нем приняли участие порядка 50 боевых кораблей.

Отметим, что мероприятие также посетили глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов и другие официальные лица.

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