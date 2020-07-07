Равиль Ахметшин вручил Благодарственные письма Рамилю и Ринату Фасхудиновым

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил Благодарственные письма Полпредства Рамилю и Ринату Фасхудиновым.

Благодарностью Рамиль Рифатович и Ринат Рифатович поощрены за многолетнюю деятельность, направленную на сохранение языка и культуры татарского народа, укрепление межнациональной дружбы.

Рамиль Фасхудинов – имам-мухтасиб, председатель местной религиозной организации мусульман города Пушкино и Пушкинского района Московской области, директор МОО «Татарский культурно-просветительный центр».

Рамиль Рифатович и активисты общины регулярно проводят благотворительные акции в поддержку малообеспеченных жителей Пушкинского городского округа, организовывают конференции, встречи с интересными людьми, концертные программы, национальные мероприятия, в том числе посвященные 100-летию образования ТАССР.

При центре организованы курсы по изучению татарского языка, основам Ислама.

В 2019 году центр при поддержке Администрации Пушкинского муниципального района провел в Пушкино национально-культурный праздник Сабантуй. В парке «Березовая роща» приняли участие более тысячи человек.

Ринат Фасхудинов – заместитель председателя ДУМ Москвы, ректор Московского исламского колледжа теологии и права, с 2010 года — директор АНО «Татарский культурно-просветительный центр».

Ежегодно юные воспитанники центра принимают участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню народного единства. Регулярно в рамках медийного проекта «Духовное единство и дружба народов» проходят мероприятия, посвященные культуре и традициям народов постсоветского пространства. Ежемесячно для молодежи организовываются встречи с известными личностями Москвы: бизнесменами, политиками, учеными, юристами.

При центре работает студия татарского фольклора под руководством заслуженного работника культуры РТ Замзамии Сахабутдиновой, создана молодежная команда по мини-футболу «Ихлас». Люди преклонного возраста посещают клуб «Вдохновение», для них организуются тематические лекции, экскурсии, чаепития.

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