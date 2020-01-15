Равиль Ахметшин встретился с артистами фестиваля «Үзгәреш җиле»

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ посетили артисты фестиваля «Үзгәреш җиле» («Ветер перемен»). С ними встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

В Москве участники музыкального проекта находятся проездом. Завтра они вылетают в Нью-Йорк. В «Карнеги-холл», на одной из самых престижных в мире площадок, 17 января состоится фестиваль татарской песни «Үзгәреш җиле».

Ведущей программы выступит народная артистка России Чулпан Хаматова.

Равиль Ахметшин пожелал участникам проекта благополучной поездки и успешного концерта. «Уверен, вы покажете свое мастерство и талант во всем блеске. Это очень нужный и интересный проект. Важно знакомить другие народы, страны с нашей культурой. Спасибо вам за вашу работу», – подчеркнул он.

Также Равиль Калимуллович вкратце рассказал гостям о деятельности Полпредства, его проектах, о работе, направленной на объединение земляков в московском регионе.

Во встрече приняла участие Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Поприветствовал артистов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, который находится в Москве в рабочей поездке.

Полпредство Татарстана посетили художественный руководитель проекта, народная артистка России и Татарстана Винера Ганеева, участники фестиваля: Амир Ахмадишин, Айдар Гайнуллин, Юлия Гарифуллина, Гульнора Гатина, Лилиана Газизова, Артур Исламов, Эльза Исламова, Альфия Нигматуллина, Алина Шарипжанова.

Напомним, что Фестиваль татарской песни Үзгәреш җиле», или «Ветер перемен», был создан по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова в 2016 году. Его цель – популяризация татарской музыки в мире. Он дает народным произведениям и авторским песням шанс войти в мировое музыкальное пространство, пробуждая интерес к татарской культуре и языку. Команда проекта делает уникальный продукт, работающий на имидж республики.

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