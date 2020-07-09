Равиль Ахметшин встретился с автором книги о дипломате Кариме Хакимове

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с видным советским и российским дипломатом, послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Озеровым.

Встреча прошла в Полномочном представительстве РТ в РФ. В ней также принял участие заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Айдар Аганин.

Недавно Олег Борисович издал в Москве книгу «Карим Хакимов: летопись жизни». Она выпущена к 130-летию выдающегося советского дипломата, установившего связи СССР с мусульманским Востоком.

Равиль Ахметшин и Олег Озеров обсудили возможность организации презентации данной книги в Москве, в Полпредстве Татарстана, и в Татарстане – в Казанском Федеральном университете.

Автор отметил, что к написанию книги побудило его пребывание в течение семи лет в качестве Посла России в Саудовской Аравии. «Его имя золотыми буквами вписано в историю советской и российской дипломатии и должно занять видное место в пантеоне героев истории нашей многонациональной страны», — говорит Олег Озеров о Кариме Хакимове в предисловии.

«Иные за верность своим убеждениям и верность выбранной линии поведения платят карьерой, сменой направления деятельности, но К.А. Хакимов был расстрелян, и очевидно, что это так или иначе было связано с его дипломатической работой на саудовском направлении», — пишет автор.

Книга Олега Озерова закрывает большой пробел, существующий в ранее изданных многочисленных работах других авторов, посвященных Хакимову. Именно Олег Борисович уделил внимание туркестанским и персидским страницам его деятельности, предшествовавшей его аравийскому периоду.

Полномочный представитель Советской России в арабских странах Керим Абдрауфович Хакимов внес значительный вклад в установление добрых отношений между молодым Советским Союзом и арабо-персидским миром.

Благодаря глубокому знанию истории, традиций, обычаев арабов, необычайному такту, умению расположить к себе людей Хакимов пользовался у йеменцев и саудовцев большим уважением. Арабы удивлялись его уровню владения их языком, умению глубоко, витиевато излагать мысли.

В ходе установления дипломатических отношений СССР с арабскими странами Керим Хакимов организовал поставки жизненно необходимых товаров и продуктов из СССР, а также оказание медицинской помощи населению.

Будущий дипломат родился 28 ноября 1892(1890) в семье Абдрауфа и Хамиды Хакимовых в татарской деревне Дюсаново Уфимской губернии.

В 1938 году он был репрессирован и расстрелян. Тело выдающегося дипломата покоится на мемориальном кладбище «Коммунарка». Сотрудники Полпредства Татарстана недавно возложили там цветы к «Стене памяти», на которой выбито имя и Керима Абдрауфовича Хакимова.

28 января 1956 года К.А. Хакимов посмертно реабилитирован.

tatmsk.tatarstan.ru