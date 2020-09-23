Равиль Ахметшин встретился с художниками из Республики Татарстан

Полномочное представительство посетили представители Союза художников Республики Татарстан во главе с председателем объединения — Альбертом Шиабиевым.

С ними встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

На встрече обсудили возможности реализации совместных проектов, сотрудничество с московскими художниками.

Равиль Калимуллович рассказал гостям о деятельности Полпредства, задачах, стоящих перед ним. Подробно остановился на мероприятиях, посвященных объединению татарстанцев в российской столице.

Художники поблагодарили Равиля Ахметшина за постоянную поддержку выставок Союза художников Татарстана, которые регулярно проходят в Москве на разных площадках.

В Полпредство Татарстана они приехали из Совета Федерации РФ, где открылась выставка в честь 100-летия образования Татарской АССР.

Для участия в экспозиции были отобраны 75 лучших живописных, графических и прикладных работ.

Председатель Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев рассказал, что в организацию входят 242 живописца, графика, скульптора, художника декоративно-прикладного искусства. При этом 169 из них также являются членами Союза художников России.

Союз художников Республики Татарстан ведёт большую выставочную и благотворительную деятельность. Только за последние пять лет союз организовал свыше 120 выставочных мероприятий Всероссийского, межрегионального и республиканского масштаба.

Полпредство Татарстана посетили заместитель председателя Союза художников РТ, народный художник РТ Мударис Мингазов, заслуженный работник культуры России Евгений Хайлов, члены Союза художников РТ – Ильнур Бакиров, Ирек Мусин, Светлана Медвецкая, Екатерина Чиханова, представитель Союза художников Республики Татарстан в г. Санкт-Петербурге Ильдус Вахитов.

tatmsk.tatarstan.ru