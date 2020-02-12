Равиль Ахметшин встретился с художником-портретистом Асаром Сафиуллиным

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ посетил художник-портретист и живописец, почетный член Российской академии художеств Асар Сафиуллин.

С ним встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин.

Они обсудили возможные варианты сотрудничества.

Асар Нуруллович рассказал о своих проектах, в том числе посвященных 75-летию Великой Победы. Особое место среди них занимают 95 портретов женщин, участниц Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза.

Также художник отметил, что планирует открыть в Москве Центр патриотического воспитания для молодежи имени Мусы Джалиля и написать серию портретов поэта-героя.

В свою очередь, Равиль Калимуллович рассказал о деятельности Полпредства, направленной на объединение земляков в столице, в том числе творческих профессий, о мероприятиях по увековечиванию их памяти – книгах, фильмах, памятниках, поделился ближайшими планами.

«Эта работа очень важна. Приятно, что помимо основных обязанностей, вы уделяете большое внимание и землякам. Я даже не знал, что среди наших соплеменников, татарстанцев столько интересных людей», — сказал Асар Сафиуллин.

Рисовать он начал в раннем детстве, даже окончил художественную школу. Однако жизненный путь сложился иначе. Много лет будущий портретист трудился на различных ответственных должностях в разных уголках страны. Но со временем желание творить пересилило и Асар Нуруллович ушел в творчество.

Наиболее его известные произведения: портрет Евгения Евтушенко (в Доме-музее поэта в Переделкино), портрет Беллы Ахмадулиной, портрет русского художника Василия Шухаева (в галерее Российской Академии Художеств) и другие. Много его работ хранится в частных коллекциях.

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