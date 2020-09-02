Равиль Ахметшин встретился с профессором Айдаром Ишмухаметовым

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин в Полпредстве Татарстана встретился с доктор медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом РАН Айдаром Ишмухаметовым.

Айдар Айратович является генеральным директором Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Центр завершил доклинические испытания собственной вакцины против COVID-19. Они показали высокую эффективность и безопасность вакцины. В январе 2021 года планируется завершение клинических испытаний.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

В настоящее время институт является одним из ведущих мировых научных центров в области медицинской вирусологии. Центр им. М.П. Чумакова — единственный в России поставщик вакцин, прошедший аудит ВОЗ и экспортирующий вакцины более чем в 50 стран по всему миру.

Равиль Ахметшин рассказал гостю о работе Полпредства, о деятельности, направленной на объединение земляков и соплеменников в Москве. Подробно остановился на Клубе врачей, созданном при Полпредстве Татарстана в 2011 году. В связи с общей профессиональной деятельностью, с некоторыми членами клуба Айрат Ишмухаметов знаком лично, даже есть опыт совместной работы.

Айдар Айратович поблагодарил за встречу, отметил, что, с удовольствием примет участие в деятельности Клуба врачей, и, по мере по возможности, будет посещать мероприятия Полпредства. В Казани профессор Ишмухаметов с рабочим визитом был последний раз в 1996 году.

Во встрече также приняли участие руководитель отдела Полпредства Татарстана Фаннур Гарифуллин и генеральный директор компании «ФармМедПолис» Альберт Гайфуллин.

Справка

А.А. Ишмухаметов родился 01.07 1957 года в Уфе в семье известного физиолога, почётного академика АН Республики Башкортостан, профессора Айрата Исмагиловича Ишмухаметова.

В 1980 году окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, остался работать там же. В 2001 году стал заведующим лабораторией.

Специалист в области промышленной биотехнологии, вакцинологии и организации фармации. Доктор медицинских наук (2001), профессор (2003), член-корреспондент РАН (2016).

С 2017 года возглавляет кафедру организации и технологии иммунобиологических препаратов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Член Международного вакцинального общества (ISV).

Автор более 100 научных работ и статей. В сферу научных интересов входит разработка и внедрение в промышленное производство иммунобиологических препаратов.

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