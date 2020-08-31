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Равилю Ахметшину присвоено звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Республике Татарстан»

Равилю Ахметшину присвоено звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Республике Татарстан»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 31.08.2020 0 1

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов присвоил почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Республике Татарстан» заместителю Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочному представителю РТ в РФ Равилю Ахметшину.

Церемония награждения прошла в Казанском Кремле.

В ней также принял участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Равиль Калимуллович — генерал-майор милиции, почти 33 года работал в республиканских и федеральных силовых структурах.

В МВД Республики Татарстан он прослужил десять лет. С 1994-го — в налоговой полиции. В 2000 году стал заместителем начальника Управления Федеральной службы налоговой полиции России по Татарстану.

Вскоре на инициативную работу сотрудника обратили внимание в Москве. В 2002 году Равиля Ахметшина пригласили в российскую столицу —  в управление Федеральной службы налоговой полиции Москвы.

С 2003 по 2006 года он на руководящих должностях в Главном управлении внутренних дел по Москве.

В 2006 году перешел на федеральную службу – стал первым заместителем начальника Главного информационно-аналитического центра МВД России. На этой должности трудился четыре года.

С апреля 2010 года — полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации. В октябре 2013 года назначен заместителем премьер-министра Республики Татарстан — полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации.

tatmsk.tatarstan.ru

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