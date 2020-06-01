«Размером с «Кул-Шариф»: весной 2021 года на Дубравной может открыться крупнейшая мечеть Казани

В полном информационном вакууме и без лишнего шума (да и пыли) на перекрестке улиц Зорге и Дубравная строится самый большой после ставшего музеем «Кул-Шарифа» мусульманский храм Казани. Рабочие уже завершили возведение двухэтажного здания и купола мечети имени Габдрахима Утыз-Имяни, рассчитанной на тысячу с лишним человек. Полным ходом идет возведение минаретов и газификация объекта. Как выяснило «Реальное время», общая стоимость его строительства оценивается в 140 млн рублей, 80 млн из которых уже собрано за счет пожертвований. Само строительство идет поэтапно, по мере накопления средств меценатов на счете, и может быть завершено уже весной 2021 года.

В 2016-м мечеть на Дубравной планировали воздвигнуть за год

Впервые о планах строительства новой мечети стало известно летом 2016 года, когда Духовное управление мусульман РТ созвало рабочее совещание с участием меценатов, представителей фонда «Вакф РТ» и благотворительного фонда «Закят». Тогда, по информации ДУМ, решение о необходимости возведения мусульманской святыни принималось после обращения инициативной группы из десятка казанских предпринимателей к муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину.

Мечеть было решено строить на средства жертвователей и присвоить ей имя мусульманского богослова, приверженца суфийского тариката «накшбандийа», татарского и башкирского поэта, переводчика и толкователя Корана Габдрахима Утыз-Имяни аль-Булгари.

Земля для строительства на примыкающем к лесополосе участке была выделена ДУМ мэрией Казани специально под возведение храма. Был сформирован попечительский совет мечети, в который вошли делегаты фондов и крупные благотворители. Спроектировал культовое сооружение архитектор Дмитрий Мусин, а принять верующих оно, по мысли инициаторов проекта, должно было уже через год после старта строительства.



Имам-хатыбом мечети выбран «защитник» халяль-индустрии Татарстана Ирек Зиганшин

После совещания у Камиля Самигуллина долгое время о строительстве ничего не было известно, пока в январе 2018 года в соцсетях и силами фондов не началась кампания по сбору средств от благотворителей. Как сообщили «Реальному времени» в ДУМ РТ, имам-хатыбом прихода новой мечети был выбран Ирек Зиганшин, который с самого начала и осуществляет общее руководство строительными работами на основании свидетельства ДУМ РТ о праве на ведение религиозной деятельности.

В структуре Духовного управления мусульман Татарстана Ирек хазрат начинал свою карьеру в качестве имама мечети «Марджани», некоторое время был проректором Российского исламского университета, заместителем главы комитета по стандарту «Халяль» и начальником протокольного отдела муфтия ДУМ РТ. В 2016-м он был назначен генеральным директором благотворительного фонда «Закят» при ДУМ РТ, а с 23 июля 2018 года занимает должность председателя «думского» комитета по стандарту «Халяль».

За последние годы Зиганшин заработал репутацию открытого и готового к диалогу с общественниками и прессой мусульманского деятеля. Под его руководством комитет начал активно бороться с недобросовестными производителями, самовольно маркирующими свою продукцию знаком «разрешенного» для употребления мусульманам. Например, в ноябре 2019-го комитетом в этом был уличен крупный челнинский производитель «Камский бекон», а в октябре того же года досталось общепиту, использующему маркировки ДУМ РТ «халяль» без соответствующего сертификата.



«Это будет самая крупная мечеть Казани»

Почти одновременно со стартом кампании по сбору средств на строительство территория будущей стройки была огорожена, начались подготовительные земельные работы. Разрешение на строительство, согласно паспорту объекта, было получено ДУМ РТ как заказчиком 25 мая 2018 года. К июню строительство уже началось.

На данный момент полностью отстроены оба этажа, предусмотренные проектом, и купол мечети, возводятся два минарета. Практически завершено проведение коммуникаций: проложены водопровод и канализация, продолжается газификация объекта, сообщил «Реальному времени» Ирек хазрат.

— Мечеть будет вмещать одновременно больше тысячи человек, это будет самая крупная мечеть Казани. Она не больше «Кул-Шарифа», они примерно одинаковы по размеру, но «Кул-Шариф» уже не мечеть, а музей. Новая же мечеть действительно станет самой крупной в городе, общая площадь составит около четырех тысяч квадратных метров, — рассказал нам второй имам мечети Габдрахима Утыз-Имяни Гарафи Каримов, также стоявший у истоков проекта.



«Сроки завершения строительства зависят от поступления пожертвований»: кто финансирует стройку?

Как сообщил нам Ирек хазрат, мечеть строится на частные пожертвования мусульман, среди которых есть и крупные спонсоры, и рядовые граждане.

— Для сбора средств на строительство мечети был открыт расчетный счет в «Ак Барс» Банке. Каждый желающий может внести свой посильный вклад. Кроме того, помощь принимается не только финансовая, — подчеркнул он, напомнив о том, что работы по выкопке котлована на месте будущей мечети осуществлялись в том числе силами волонтеров и прихожан. Неравнодушные благотворители, по словам имам-хатыба, также обеспечивали строителей необходимой техникой и стройматериалами.

Имена крупных спонсоров строительства он назвать отказался, оговорившись лишь о том, что представители подрядной организации (ООО «ЦСТ») входят в их число. Попечительского совета мечети, о котором было объявлено ранее, на данный момент уже нет.

— Порядок цифр [стоимости строительства мечети] — около 140 млн рублей. Это грубый подсчет, я не строитель, а просто председатель махалли, поэтому это исключительно мои подсчеты. Где-то порядка 80 млн мы уже собрали и вложили в строительство, — рассказал «Реальному времени» Гарафи Каримов, подчеркнув, что все 2 года с момента начала возведения храма они повсюду, «со всех сторон», встречают лишь помощь и поддержку.

Согласно паспорту объекта, окончание строительства запланировано на второй квартал 2021 года, однако, как объяснил Ирек-хазрат Зиганшин, работы в настоящее время осуществляются поэтапно, по мере зачисления средств на расчетный счет, а значит, «сроки завершения строительства зависят от поступления пожертвований».



Подрядчик строительства мечети на Дубравной держится «в тени»

В качестве единственного подрядчика к работам приступила строительная компания ООО «ЦСТ» казанского бизнесмена Дамира Камалиева, зарегистрированная в офисном центре по ул. Аделя Кутуя. О фирме известно не так уж и много, дозвониться в офис «ЦСТ» «Реальному времени» не удалось — все номера компании в открытых базах оказались недействительными, а наши спикеры комментировать информацию о нанятой подрядной организации не стали.

Фирма с уставным капиталом в 160 тысяч рублей была зарегистрирована в 2011 году как микропредприятие, специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий. В каких-либо крупных и известных стройках Татарстана она замечена не была.

Несколько месяцев с момента основания фирма полностью принадлежала некоему Радику Валиеву. Согласно данным «СПАРК-интерфакс», он также является владельцем ООО «Аль-халяль», компании, которая в 2014—2015 годах занималась строительством боксов для жертвоприношений на Курбан-байрам и вообще активно сотрудничала с ДУМ РТ. Сам Валиев и сейчас — соучредитель религиозной организации «Приход мечети с. Усады мухтасибата Лаишевского района», подчиненного ДУМ РТ.



Затем начала происходить смена собственников: в 2018 году 20% ООО «ЦСТ» перешли к Дамиру Камалиеву, в 2019-м у него было уже 100%. Таким образом, нигде ранее не фигурировавший бизнесмен некоторое время был единственным руководителем и бенефициаром. Но в самом начале 2020 года в уставный капитал с 20-процентной долей вошла московская торгово-хозяйственная компания ООО «Старт» — «дочка» татарстанской ООО «Жассул», которая, в свою очередь, находится в стадии ликвидации. Ее владельцы неизвестны, а структура собственников закольцована. «Жассул» выступает учредителем десятка компаний, большинство из которых также ликвидируется.

Само же ООО «ЦСТ» на хорошем счету у налоговиков и закрывает последние годы (по открытым данным) в прибыли, правда, в последнее время она упала — с 8 млн 218 тысяч чистой прибыли в 2017 году до 91 тысячи рублей в следующем 2018-м.

«Столько километров идти на джума-намаз сейчас, конечно, мы рады!»

Огороженная территория стройки сегодня спрятана от глаз и находится в окружении ярких вывесок автозаправки, станции техобслуживания авто, рыболовного и зоомагазинов, банкетного зала «Нарцисс». С другой стороны — лыжная база «Дубравная» казанского предпринимателя Рустама Бикеева, который еще в 2016 году, когда вопрос о строительстве мечети только решался, высказывал свои опасения о близости своих беседок с выпивающими алкоголь отдыхающими к религиозному объекту.

По соседству с мечетью чуть дальше по Дубравной — входная группа лесопарка «Дубрава» с небольшой детской площадкой, качелями и велопаркингом. В радиусе 100 метров от будущего храма пока что стоит единственный многоквартирный дом, сданный застройщиком около двух лет назад и полностью еще не заселенный. Зато плотная и уже давно обжитая жилая застройка — через дорогу от будущей мечети, в 200 метрах — по той же Дубравной и Зорге.

По данным источника «Реального времени», мэр Казани Ильсур Метшин сам выбирал проект мечети из трех предложенных вариантов, и перед ним был поставлен вопрос «расчистки» территории вокруг нее от лишних объектов и вывесок, которые возможно перенести, чтобы открыть вид на здание. На данный момент этот вопрос остается открытым.



К слову, жители близлежащих домов, опрошенные «Реальным временем», в целом с воодушевлением относятся к будущему соседству с культовым зданием. Конечно, звучало и мнение о «слишком громком азане», который будет будить по утрам, но абсолютное большинство высказывается все-таки «за», говоря о большой мусульманской общине в районе и огромных расстояниях до окрестных мечетей, которые тяжело преодолевать, особенно старшему поколению. Ближайшие к микрорайону действующие мечети «Гадель», «Ризван» и «Хузейфа» находятся в нескольких километрах. «Столько идти на джума-намаз сейчас, конечно мы рады!», — делятся местные жители.

— Мечеть востребована в данной части города. Жители близлежащих улиц выражали заинтересованность в ней и принимали участие в подборе места ее строительства, чтобы мечеть была территориально доступна и не создавала беспокойства для других граждан. Активисты выступали со своими архитектурными предложениями по выработке проекта. <…> На момент начала строительства вблизи территории мечети не было жилых домов. При этом сегодня жители новостроек настроены позитивно к ходу работ и выражают заинтересованность в их завершении, — подтвердил нам Ирек-хазрат Зиганшин.

Говорящим можно назвать и тот факт, что, прогулявшись по округе, действительно можно встреть большое количество верующих мусульман — юных девушек и молодых мам с покрытой платком головой. Здесь же во дворах домов на перекрестке Габишева и Жимешле «спрятался» комбинированный детский сад №90 «Гөлбакча» с татарским языком воспитания и обучения. Так что строительство мечети имени Габдрахима Утыз-Имяни имеет все шансы, вопреки тенденции последних лет, не попасть в фокус обсуждения недовольных общественников.



realnoevremya.ru