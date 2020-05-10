Регионы России загружают «День Победы» на родных языках на сайт «Диктант Победы»

Регионы России загружают на сайт «Диктант Победы» песню «День Победы», исполненную на родных языках. Видеоролик Татарстана уже доступен на портале.
Присоединиться к исполнению легендарной песни на разных языках может любой желающий. На сайте можно включить режим «Караоке», выбрать язык песни, спеть и поделиться записью с друзьями.
«Выберите тот язык, который Вам ближе и роднее. Спойте близкие своему сердцу строки на одном из более, чем сотни языков России и мира. Это акция — символ многонационального единства наших народов», — говорится в сообщении на сайте.
Лучшие ролики будут опубликованы на сайте Диктантпобеды.рф.