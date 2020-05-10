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Регионы России загружают «День Победы» на родных языках на сайт «Диктант Победы»

Регионы России загружают «День Победы» на родных языках на сайт «Диктант Победы»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 10.05.2020 0

 Регионы России загружают на сайт «Диктант Победы» песню «День Победы», исполненную на родных языках. Видеоролик Татарстана уже доступен на портале.

Присоединиться к исполнению легендарной песни на разных языках может любой желающий. На сайте можно включить режим «Караоке», выбрать язык песни, спеть и поделиться записью с друзьями.

«Выберите тот язык, который Вам ближе и роднее. Спойте близкие своему сердцу строки на одном из более, чем сотни языков России и мира. Это акция — символ многонационального единства наших народов», — говорится в сообщении на сайте.

Лучшие ролики будут опубликованы на сайте Диктантпобеды.рф.

tatar-inform.ru

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