Рекомендации ДУМ РТ в связи с распространением коронавируса

Духовное управление мусульман Республики Татарстан в связи с распространением коронавируса советует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Воздержаться от поездок в те страны, где вероятность заразиться вирусом остается высокой. В хадисе, переданном в сборнике имама Бухари, говорится:

عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون في الأرض فلا تدخلوها و إذا وقع بأرض و أنتم بها فلا تخرجوا منه.

(صحيح البخاري/٥٧٢٨)

От Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) передается, что он сказал:

«Если вы услышите о чуме в некой земле, не входите в неё; если же чума распространилась в местности, где вы находитесь, не покидайте её». (5728)

Таким образом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ещё более 1400 лет назад заложил основы правильного поведения при распространении эпидемий.

2. Уделять особое внимание чистоте и гигиене. В сборнике хадисов «Сахих» Муслим со слов Абу Малика Аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

الطهور شطر الإيمان

«Чистота (гигиена) – половина веры». (223).

3. Соблюдать правила гигиены при чихании и кашле. В хадисе, переданном от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается:

أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه (سنن الترمذي/٢٧٤٥)

«Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) чихал, он прикрывался рукой или куском ткани». (Тирмизи/2745)

4. Периодически выполнять дезинфекцию помещения, поскольку вирус передаётся по воздуху. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

تبخروا في بيوتكم باللبان و المر و الصعتر (المطالب العالية/٢٤٤٨)

«Окуривайте дома ладаном (любан), миррой (мурр) и тимьяном (приятно пахнущее растение)». (Аль Маталиб Аль Алия/2448)

Допустимо использование любого дезинфицирующего средства.

5. Помнить об ответственности, возложенной на нас за наших близких: родителей (тем более, если они являются пожилыми) и детей. Мы обязаны рассказать о мерах профилактики всем, кем мы дорожим.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته

«Каждый из вас пастух, и каждый пастух ответственен за свою паству». (Бухари)

6. Просить у Аллаха прощения грехов и благополучия для всех мусульман мира.

Всевышний Аллах в Куръане сказал:

إن الله لا يغيِّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (الرعد/١١)

«Всевышний Аллах не исправит положения народа, пока он сам не начнет исправлять своего положения». (Ар Ра’д/11).

7. Часто повторять дуа из хадиса, переданного в сборнике хадисов Абу Дауда:

اللهم إني أعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سيئ الأسقام (١٥٥٤)

«О Аллах, я прошу защиты у Тебя от проказы, безумия, лепры и дурных болезней». (1554)

8. Если все же человек почувствовал недомогание, то следует незамедлительно обратиться к врачам.

Всевышний Аллах в 43-м аяте суры «ан-Нахль» говорит:

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

«Спрашивайте у тех, кто знает (компетентных людей), если вы чего-то не знаете».

Также, человек почувствовавший недомогание, должен избегать того, чтобы стать причиной заражения других людей. По этой причине ему следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИМАМОВ

1. По возможности сократить время между азаном и икаматом.

2. По возможности сократить время пятничной хутбы и других праздничных мероприятий, которые мусульмане обязаны посещать: Праздник разговения и Курбан.

3. Рассказать приходу о правилах поведения при распространении эпидемии.

Пусть Всевышний Аллах убережет нас от этого испытания и исправит положение уммы!

Отдел фетв ДУМ РТ

dumrt.ru