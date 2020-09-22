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Религиозный театр «Минбар» объявляет конкурс исполнителей мунаджат

Религиозный театр «Минбар» объявляет конкурс исполнителей мунаджат

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 22.09.2020 0 2

Татарский религиозный театр «Минбар» совместно с ДУМ РТ и Исполкомом Всемирного конгресса татар объявляет конкурс исполнителей мунаджат «Йа, Расулулуллах» для школьников.

Конкурс проходит в онлайн формате и состоит из 2 этапов:

  • I этап — прием конкурсных материалов от участников через социальные сети, отбор финалистов;
  • II этап — определение победителей.

Для участия в конкурсе необходимо:

  • записать на видео исполнение мунаджата;
  • разместить видео в личном аккаунте в социальной сети Instagram;
  • дать полную информацию об исполнителе (ФИО, возраст, место учебы);
  • отметить страницу «Минбар» (@minbar_teatru) и @ilyas_halikov.

Видеофайлы принимаются до 20 октября 2020 года.

islam-today.ru

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