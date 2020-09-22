Религиозный театр «Минбар» объявляет конкурс исполнителей мунаджат

Татарский религиозный театр «Минбар» совместно с ДУМ РТ и Исполкомом Всемирного конгресса татар объявляет конкурс исполнителей мунаджат «Йа, Расулулуллах» для школьников.
Конкурс проходит в онлайн формате и состоит из 2 этапов:
- I этап — прием конкурсных материалов от участников через социальные сети, отбор финалистов;
- II этап — определение победителей.
Для участия в конкурсе необходимо:
- записать на видео исполнение мунаджата;
- разместить видео в личном аккаунте в социальной сети Instagram;
- дать полную информацию об исполнителе (ФИО, возраст, место учебы);
- отметить страницу «Минбар» (@minbar_teatru) и @ilyas_halikov.
Видеофайлы принимаются до 20 октября 2020 года.